La Diputación de Málaga aprueba las ayudas para el fomento del empleo agrario por 10,5 millones sufragando 286 proyectos

Un operario del Programa de Fomento del Empleo Agrario en una obra en Antequera, Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado la normativa reguladora para el pago de las ayudas del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) de este año, que sobrepasarán los 10,5 millones de euros y se destinarán a sufragar los gastos de materiales de 286 proyectos de obras y servicios en municipios de la provincia.

La institución provincial ha informado a través de un comunicado de que la cuantía global asciende a 10.569.473,80 euros, de los que 7.134.394,82 euros proceden de fondos de la Junta de Andalucía y 3.435.078,98 euros corresponden a recursos propios de la Diputación.

Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aprobado un total de 286 actuaciones del PFEA en municipios malagueños, por un importe global de 21,1 millones de euros, dentro de los programas de garantía de rentas y generadores de empleo estable.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado que "el programa permite a los ayuntamientos contratar a trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, y ejecutar obras y servicios de interés general destinados también a crear o mejorar infraestructuras básicas de los municipios".

La normativa establece que los ayuntamientos podrán recibir inicialmente el 60% del coste de los materiales de aquellas actuaciones que presenten antes del 31 de diciembre la solicitud de subvención y la resolución favorable del SEPE. El 40% restante se abonará en 2027, una vez presentada el resto de la documentación exigida junto con el proyecto a ejecutar, que también deberá estar presentada antes de esa fecha.

Según ha explicado Salado, este sistema permite que los ayuntamientos dispongan de los fondos "con anterioridad o muy próximos al comienzo de la ejecución de las actuaciones", lo que supone un apoyo para los municipios con menor capacidad económica.

El plazo de ejecución de las actuaciones, según informa la Diputación de Málaga, se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2027, mientras que el periodo de justificación finalizará el 30 de noviembre de 2027.