La Diputación de Málaga arregla carreteras de Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas y Villanueva de Tapia

La diputada provincial de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, junto a los alcaldes de Cuevas de San Marcos y de Villanueva de Algaidas, José María Molina y Juan Antonio Cívico, respectivamente, en la visita a las obras. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Se han invertido más de 450.000 euros en obras para recuperar cunetas para mejorar el drenaje y restituir el firme en algunos tramos

CUEVAS DE SAN MARCOS (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga realiza obras de mejora en tres carreteras de la zona norte de la provincia. Las principales actuaciones se ejecutan en la MA-6416, entre Villanueva de Algaidas y Cuevas de San Marcos, y también se harán otras reparaciones en puntos concretos de la MA-6100 (de acceso a Villanueva de Tapia desde la MA-6416) y la MA-6414 (acceso a Villanueva de Algaidas desde la N-331). Las obras en estas tres vías se han adjudicado por 452.414,52 euros a la empresa Mezclas Bituminosas, SA.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado este jueves junto a los alcaldes de Cuevas de San Marcos y de Villanueva de Algaidas, José María Molina y Juan Antonio Cívico, respectivamente, las actuaciones que se llevan a cabo en la MA-6416.

Atencia ha explicado que se trata de una obra enmarcada dentro de los proyectos de carreteras que la Diputación de Málaga ejecuta en vías de la red provincial de carreteras con deficiencias específicas.

El proyecto contempla, en unos casos, la reconstrucción de cunetas dañadas y en otros la limpieza de las mismas retirando el material aterrado como consecuencia de las lluvias. Por otro lado, se lleva a cabo el desatoro y, en otros caso, el refuerzo de obras de fábrica obstruidas que impiden el correcto drenaje transversal, mejorando la capacidad de desagüe.

Esto afecta a los puntos kilométricos 5+400, 10+300, 11+500 y 12+700 de la MA-6416. En esta carretera se ha reparado con hormigón y escollera la solera y los hastiales de la obra de fábrica existente en el punto kilométrico 12+200 y, en total, se han hormigonado 1.300 metros lineales de cuneta como mejora del drenaje longitudinal. Igualmente, se arreglan taludes en los puntos kilométricos 2+000 y 12+200 mediante la colocación de escolleras.

Posteriormente, se ha actuado en el firme en diversos tramos mediante la extensión de una capa de rodadura de seis centímetros de espesor con hormigón asfáltico. Finalmente, se repondrán las marcas viales y las barreras metálicas de seguridad dañadas.

Para la realización de las obras se han utilizado 288 metros cúbicos de escollera, 386 metros cúbicos de hormigón en reparación de cunetas y obras de fábrica y 5.800 toneladas de aglomerado en caliente.