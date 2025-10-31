Diputación Málaga clausura el 14 Mes del Mayor con participación de 3.500 personas y una gala final con Betty Missiego

Diputación clausura el 14 Mes del Mayor con participación de 3.500 personas y una gala final con Betty Missiego. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha clausurado el 14 Mes del Mayor con la participación de 3.500 personas en más de 250 actividades y con la gala final de La Mayor Estrella en el auditorio Edgar Neville, encumbrando a los seis finalistas participantes.

Un evento en el que la madrina de esta edición, la artista Betty Missiego, ha recibido el cariño de los más de 400 mayores asistentes y también del diputado de Mayores, José Santaolalla, que ha hecho un balance del mes calificándolo de "rotundo éxito".

Se pone el broche final a un mes en el que los mayores de 65 años, la mayoría participantes de los Talleres de Ocio y Tiempo Libre organizados por la Diputación en los municipios menores de 20.000 habitantes, han participado en la amplia programación por toda la provincia de Málaga.

El plato principal de la gala de clausura ha sido la final de la tercera edición de La Mayor Estrella a la que han llegado seis finalistas seleccionados de las cuatro semifinales celebradas durante el mes de octubre en los municipios de Álora, Yunquera, Montejaque y Torrox. El concurso ha contado este año con las categorías de cante, baile, música e interpretación, además de humor y poesía.

El grupo 'Trankilo y sin bulla' (Álora), Antonio de los verdiales (Alhaurín de la Torre), Dama Corrales (Algatocín), Pepe Vázques (Estación de Cortes de la Frontera), Ana María Miguel (Álora), y Puri Ariza (Antequera) han sido los finalistas y también los ganadores, ya que en esta edición el jurado ha decidido premiar el talento individual de cada uno de los mayores que han llegado hasta esta cita final.

El mes de octubre, el Mes del Mayor en la Diputación de Málaga, ha sido contado con múltiples actividades que arrancaron el 1 de octubre con la Gala de Inauguración, donde se reconocieron a 52 mayores que cumplen 100 años durante este 2025.

Además, durante todo octubre, destacan principalmente los seis encuentros comarcales, celebrados en Algarrobo y Cuevas de San Marcos, con dos fechas en cada uno, además de Ardales y Tolox, consistente en una jornada de convivencia entre vecinos de distintos municipios en las que han podido disfrutar de rutas turísticas y actuaciones musicales.

También se han celebrado cuatro semifinales del concurso de talentos La Mayor Estrella en Álora, Yunquera, Montejaque y Torrox; o el desfile de trajes comarcales, resultado de los talleres Mayores de la Costura, dirigidos por la diseñadora Melisa Lozano y de mantones de manila, ambos en Archidona.

Además de la exposición 'Arte Mayor' en el espacio expositivo de calle Pacífico, con una selección de obras creadas por los mayores de la provincia que abarcan desde la pintura, el punto de cruz, la cerámica, el bordado o el crochet y excursiones, rutas senderistas, o asistencias a espectáculos ecuestres y de humor.

El diputado de Mayores ha explicado que este 14 Mes del Mayor ha contado "con un gran éxito de participación". "En esta edición hemos ampliado las actividades y la respuesta ha sido aún mayor, ya que más de 3.500 mayores han participado al menos en alguna de las actividades que hemos llevado por la provincia, pero sin duda, el cariño que nos han demostrado nuestros mayores es la mejor recompensa", ha apuntado en la clausura.

Santaolalla ha recordado que la Delegación de Mayores "continúa trabajando para el final de año con la celebración de los Monólogos Terapéuticos, la competición provincial de petanca o las actividades de Navidad, coincidiendo con la Feria Sabor a Málaga".

El objetivo de la celebración de este Mes del Mayor, según ha recordado, es "mejorar la calidad de vida de los mayores a través de la promoción del envejecimiento activo y de la lucha contra la soledad no deseada, ya que en la provincia hay cerca de 75.000 mayores de 60 años que viven sin compañía".