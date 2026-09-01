La Diputación de Málaga convoca el tercer Premio Aceleración y Consolidación de Ideas Innovadoras dotado de 9.000 euros

Cartel de III Premio de Aceleración y Consolidación de Ideas Innovadoras de Emprendimiento - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha publicado este martes, en el Boletín Oficial de la Provincia número 168, la III edición del Premio Aceleración y Consolidación de Ideas Innovadoras de Emprendimiento dirigido a empresas, profesionales y personas autónomas de municipios pequeños de la provincia. El premio esta dotado de 9.000 euros y las solicitudes podrán presentarse desde el 2 al 30 de septiembre.

Así lo ha dado a conocer la diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, que ha explicado que este premio "está destinado a promover, reconocer y apoyar el emprendimiento de las personas autónomas, profesionales, emprendedoras y empresas que desarrollen ideas innovadoras con impacto en el emprendimiento y el empleo en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia".

La Diputación ha señalado en un comunicado que este premio busca promover y ayudar a desarrollar ideas innovadoras en su fase inicial, que aprovechen oportunidades de negocio en cualquier sector.

De igual manera, busca reconocer aquellas ideas ya consolidadas, destacando la labor de sus promotores como personas creativas, innovadoras y emprendedoras, animando en ambos casos a seguir adelante y motivar al resto de emprendedores y empresarios a seguir sus pasos.

Tanto en las líneas de 'Aceleración' como de 'Consolidación', se requiere que se resida, en caso de personas físicas, o se tenga el domicilio social, en caso de personas jurídicas, en municipios de la provincia de Málaga con una población inferior a 20.000 habitantes a fecha de publicación de la convocatoria.

En el caso de la línea de 'Aceleración', será imprescindible desarrollar la actividad económica, teniendo que estar dada de alta y quede acreditado haber iniciado la actividad a partir del 1 de enero de 2025, continuando su ejercicio en el momento de concesión del premio.

Para optar al premio de 'Consolidación', se deberá desarrollar la actividad económica, teniendo que estar dada de alta desde el 1 de enero de 2023 y acreditar el desarrollo de la actividad de forma ininterrumpida y continuar el ejercicio de dicha actividad en el momento de concesión del premio.

El premio está dotado económicamente con 9.000 euros dividido en dos categorías. En la categoría de 'Aceleración', el primer premio contará con 2.500 euros y el segundo con 2.000 euros. En la categoría de 'Consolidación', igualmente, el primer premio es también de 2.500 euros y el segundo de 2.000 euros.

La Diputación ha esclarecido en un comunicado que entre los criterios de valoración se incluyen la originalidad, la creatividad y la innovación, la importancia de la necesidad que cubre, la capacidad del modelo de negocio para crecer e internacionalizarse, la viabilidad técnica, comercial y económica de la empresa, la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el impacto del proyecto en la provincia de Málaga, en especial en municipios de menos de 5.000 habitantes.