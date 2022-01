La Diputación de Málaga crea una oficina virtual para reforzar la atención a víctimas de violencia de género

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha reforzado la atención a las mujeres víctima de violencia de género en la provincia con la puesta en marcha de una oficina virtual, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de información y ayudas relacionadas con el maltrato.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha presentado esta nueva iniciativa enmarcada en la campaña 'Ayúdanos a Ayudarlas', puesta en marcha el pasado mes de octubre para concienciar a la ciudadanía sobre la lucha contra la violencia de género y ofrecer los recursos disponibles a las personas afectadas. Para ello, se habilitó una página web (www.igualdadteayuda.es) y se grabó un anuncio publicitario protagonizado por personalidades como el actor Salva Reina o la ilustradora Pedrita Parker.

La institución da así un paso más en su lucha contra la violencia de género y pone en marcha esta oficina virtual (www.igualdadteayuda.es/oficinavirtual) que, a través de un entorno interactivo 3D, permite a las usuarias adentrarse en una sala en la que una asistente virtual les da la bienvenida e les invita a recorrer el espacio.

Desde esta oficina se puede acceder de forma directa al catálogo de servicios que la Diputación de Málaga pone a disposición de las mujeres: la asistencia psicológica, la atención jurídica, el acompañamiento a menores, el acogimiento urgente, la solicitud de un dispositivo de seguridad, las ayudas económicas o el asesoramiento para la búsqueda de empleo y talleres.

"En este ámbito no caben medias tintas, ya que la violencia nunca está justificada", ha afirmado el presidente, quien ha añadido en rueda de prensa que "no se puede mirar hacia otro lado". Además, ha recordado que no existe un perfil único en las mujeres víctimas de violencia ni en los agresores, sino que se da en todas las condiciones sociales, económicas, académicas y en todos los grupos de edad.

Con la creación de esta oficina virtual se pretende acercarse a todas las mujeres, "siendo conscientes de que muchas víctimas son muy jóvenes", ha explicado Salado, quien ha precisado que en 2021 se registraron un total de 2.617 atenciones a mujeres, de las cuales 1.989 fueron de carácter psicológico, 348 jurídico y 280 social.

SERVICIOS Y MAPA INTERACTIVO A UN CLIC

Para acceder a cada uno de los servicios a través de esta oficina virtual se han diseñado ventanas modales que condensan la información en cómodas secciones que permiten abrirlas y cerrarlas de manera sencilla. Además, integra un vídeo que reproduce el marcado del número de emergencia 24 horas para hacerlo más visible (900 77 11 77).

Otra de las secciones es un mapa interactivo de la provincia, desde el cual se puede acceder a los Puntos de Información de la Mujer de la Diputación de Málaga más cercanos. Se trata de oficinas que se pusieron en marcha en año 2012 y que son de gran utilidad para atender de forma personal a las víctimas y a sus hijos, especialmente en el medio rural, así como para sensibilizar y detectar situaciones de discriminación y violencia de género. En dicho mapa también aparecen los Centros Municipales de Atención a la Mujer de la Junta de Andalucía.

Completan los elementos interactivos de esta oficina un tótem multimedia con material audiovisual creado por la Diputación de Málaga sobre las ayudas y diversas campañas que se han desarrollado. Además, en una de las paredes se homenajea a mujeres relevantes en la lucha contra la violencia de género en España.

El proyecto integra un chatbot para atender de manera autónoma las cuestiones que planteen los usuarios, convirtiéndose en un complemento para el servicio 24 horas del Área de Igualdad de la Diputación de Málaga.

La Oficina Virtual de Atención a Mujeres completa, según Salado, la estrategia de la Diputación de Málaga para luchar contra la violencia de género, que durante todo el año trata de llegar a la ciudanía a través de las atenciones directas y de la sensibilización de la población.

En el año 2021 la Diputación de Málaga organizó más de un centenar de actividades de concienciación dirigidas a todos los sectores de la sociedad, desde niños y jóvenes hasta profesionales como trabajadores sociales, abogados, educadores, sanitarios, Policía y Guardia Civil.

Talleres, representaciones teatrales, debates escolares, ciclos de conferencias, jornadas profesionales y mesas comarcales son algunas de las actividades de prevención celebradas a lo largo de 2021 en distintos municipios de la provincia.

El programa de la Diputación no se ha centrado solo en la prevención, sino también en el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género a través de talleres de crecimiento terapéutico e inteligencia emocional.