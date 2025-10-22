La Diputación de Málaga exige al Gobierno cambios en sus propuestas para el personal sanitario y para los autónomos

Un momento de la sesión plenaria ordinaria de la Diputación de Málaga del mes de octubre. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles sendas mociones del PP, grupo que ha hecho valer su mayoría en la institución provincial, para exigir al Gobierno de España un cambio de rumbo en sus propuestas para el personal sanitario y para los trabajadores autónomos.

Así, la Diputación exige al Ministerio de Sanidad que dignifique y proteja a sus profesionales sanitarios y expresa su compromiso con una sanidad pública, universal y de máxima calidad, puntos ambos que el PSOE sí ha respaldado.

Sin embargo, han salido adelante los dos puntos que los partidos de izquierda no han apoyado y que se refieren a la exigencia al Gobierno de retirar el borrador de modificación del estatuto marco; y que dicho estatuto incluya aspectos como regulación de jornada y descansos dignos, retribución justa, carrera profesional incentivadora o jubilación flexible, entre otros.

Otra propuesta del PP ha sido aprobada por la que la institución muestra su rechazo a la subida de cuotas a los autónomos planteada por el Gobierno de España para el periodo 2026-2028 "por considerarla injusta, desproporcionada y perjudicial para la economía provincial".

Los votos favorables del PP y de Vox han sacado adelante la propuesta que no ha sido respaldada por PSOE y Con Málaga, que se han abstenido. "El Gobierno ha tenido que escuchar y ha tenido que rectificar", ha dicho el portavoz 'popular', Cristóbal Ortega, respecto a la primera propuesta del Gobierno de España, posteriormente corregida, "pero ojo, cuidado, la rectificación solo afecta al año 2026", ha advertido.

Con Málaga y PSOE han considerado que la moción se debería haber retirado una vez que el Ejecutivo ha rectificado y ha atendido a las demandas de los trabajadores autónomos.

No han prosperado las mociones de los grupos de la oposición que ponían el foco en la sanidad pública andaluza, y más concretamente en los fallos del cribado de cáncer de mama y que presentaban tanto PSOE como Vox. Ambos partidos pedían en sus propuestas la dimisión de Juanma Moreno como presidente de la Junta debido a este caso.

La diputada 'popular', María Francisca Caracuel, proponía por parte de su grupo una enmienda para expresar el apoyo y solidaridad a las mujeres afectadas por los fallos. Y ha sostenido que "es el momento de consensuar y no confrontar". Ha reconocido los fallos, a la vez que ha puesto en valor la respuesta de la Junta, y más concretamente la del presidente Juanma Moreno, con un plan de choque al efecto, así como las disculpas ofrecidas a las afectadas.

"No siembren desconfianza e inseguridad", ha pedido Caracuel a la oposición de izquierda, a la vez que ha insistido en que el sistema de cribados "es merecedor de confianza".

Con Málaga ha dicho que ante este caso el PP ha pasado del negacionismo a "la tesis conspiranoica" y ha acusado a la Junta de que "ante a creciente indignación social se ha contestado por el Gobierno de andaluz con nuevas estrategias desinformativas". El diputado de la formación, Juan Márquez, ha resaltado que Moreno ya ha aceptado que hay un problema estructural en la sanidad andaluza, y ha sostenido que "no vale pedir perdón, ni cambiar de consejera ni un plan de cheque".

Vox ha acusado al presidente andaluz de saber lo que estaba pasando y de no hacer nada, a lo que ha añadido que ahora se ha sabido, tras una denuncia en Fiscalía, "que podría estar destruyendo pruebas". Además de negar la enmienda del PP, Vox tampoco ha acepado la enmienda del PSOE por intentar variar los puntos de su texto en los que se hacía alusión a los gobiernos socialistas. "Sinceramente creemos que esto es algo que viene desde los gobiernos socialistas", ha dicho el diputado Antonio Luna, que ha aludido a María Jesús Montero en su etapa como consejera de Salud.

Y el PSOE ha pedido la dimisión de Moreno, ha hablado de "escándalo" sanitario y humano, de "tragedia moral", y se ha referido al caso como "el resultado directo de una política --del PP al frente de la Junta-- que ha ido debilitando deliberadamente la sanidad pública". Además, la diputada Antonia García ha dicho que para los socialistas "defender la sanidad pública no es una consigna, es un deber moral. Lo decimos a esas mujeres que no están solas, que vamos a exigir responsabilidades, transparencia y que se reparen todo el daño causado".

Por otro lado, sí ha prosperado una moción de Vox enmendada por el PP para instar a la Junta a que se mantenga el carácter público, gratuito y profesionalizado de los apoyos educativos específicos destinados al alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA); y para incorporar personal especializado adicional para alumnado TEA, entre otras propuestas. El PSOE no ha aceptado todos los puntos de la moción, y Con Málaga se ha abstenido.

Y los socialistas no han conseguido los apoyos suficientes para que el pleno respaldara su moción relativa al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo y en la que pedían, entre otras cosas, que la institución provincial manifestara públicamente el apoyo a la iniciativa del Gobierno para "blindar" dicho derecho en la Constitución Española.

EL PSOE ABANDONA LA SESIÓN PLENARIA

El momento más tenso del pleno de la Diputación se ha producido cuando el grupo provincial socialista ha decidido en bloque abandonar la sesión cuando en esta se abordaba la moción urgente --que no ha prosperado-- del grupo Con Málaga en el que trataba su petición de "un reparto justo --de recursos de la Diputación-- a los municipios menores de 20.000 habitantes".

Los socialistas han calificado de "graves insultos" las palabras dirigidas por el presidente de la institución al diputado y alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, cuando este defendía una postura en la misma línea del grupo de la confluencia de izquierdas, posturas las de ambos grupos políticos que, por otra parte, ya habían sido expuestas anteriormente ya que en la Tribuna de Alcaldes del pleno los regidores de Mollina, del PSOE, y de Teba, de IU, ya habían dado a conocer estas reivindicaciones.

En esta moción, Con Málaga ha hablado de una "Málaga de dos velocidades" en las que se confrontan las grandes ciudades del litoral con la mayoría de los municipios en el interior "con graves problemas de despoblación y derivados de la falta de servicios públicos".

"El último reparto del programa de asistencia económica para los municipios ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los municipios pequeños y la punta de un iceberg que solo hace crecer con el modelo que mantiene el PP", ha dicho Juan Márquez.

Por su parte Vox ha dicho que "quizás la izquierda no entiende muy bien las sinergias que producen las inversiones también en municipios de más de 20.000 habitantes que repercuten en las de menos de 20.000"; y ha pedido que antes de aprobar cualquier PAEM extraordinario, los grupos debatan los repartos.

"Estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen en la moción, pero no se puede categóricamente afirmar que se esté haciendo un uso discrecional y que se esté dañando a los municipios pequeños", ha dicho Antonio Luna.

Por el PSOE, Manuel Lara ha acusado al gobierno de la Diputación de "un abandono institucional" y de una "injusticia estructural" hacia los pueblos pequeños. Ha acusado de quitar recursos a municipios pequeños y rurales "mientras gastan millones en proyectos impropios y propaganda institucional".

Por el PP, María del Carmen Martínez, ha acusado a la izquierda "de darle la vuelta a los números" y de "mezclar asuntos", ante lo que ha defendido que la Diputación "se preocupa de los pueblos de menos de 20.000, presta los servicios a los pueblos de menos 20.000 y está preocupada no solo por ellos, sino por el resto de los malagueños y de las malagueñas". "Sean ustedes más honestos y, sobre todo, no intenten dividir tanto a la población", ha concluido en una de sus intervenciones.