La Diputación de Málaga impulsa un año más la tradicional subasta del tomate Huevo de Toro en Coín

La tradicional cata-subasta del tomate Huevo de Toro en Coín - DIPTUACIÓN

COÍN (MÁLAGA), 15 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga ha impulsado un año más el tradicional concurso-subasta de Tomate Huevo de Toro, que se ha celebrado este sábado en el Parque San Agustín del municipio malagueño de Coín.

El lote ganador del concurso, producido por Daniel Garcí Plaza, se ha vendido por 20.000 euros y ha sido adquirido por Pepe Cobos, fundador de El Pimpi, a beneficio de Cáritas, Alzheimer Coin AFA-Acoal, AECC Coin y Asociación Decolores (Familias con Diversidad Funcional). El segundo y tercer premio ha recaído en los productores Fuensanta González y Manuel Vázquez.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, que también es concejal del Ayuntamiento de Coín, ha participado en los actos junto a los representantes del resto de instituciones implicadas: la Asociación Tomate Huevo de Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce, el GDR Valle del Guadalhorce y la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural con su marca promocional Gusto del Sur.

Ortega ha destacado que el tomate Huevo de Toro "no sólo es el cultivo más emblemático del Valle del Guadalhorce y uno de los productos estrella de la huerta de la provincia, sino que también representa la identidad de una comarca y el trabajo de muchas familias productoras". "El evento de hoy es, por encima de todo, un homenaje a su labor", ha valorado.

En este sentido, ha recordado que la Diputación, a través de su marca promocional Sabor a Málaga, "lleva muchos años apostando por la promoción de este producto autóctono cada vez más reconocido y apreciado tanto por los consumidores como en el ámbito de la restauración y la alta cocina". Precisamente por ese trabajo de puesta en valor, este año el concurso-subasta está amadrinado por Leonor García-Agua, directora de Sabor a Málaga.

Por su parte, el alcalde de Coín, Francisco Javier Santos, ha destacado que "hoy es uno de los días más importantes y especiales de la ciudad". "Celebramos la gran fiesta de nuestra huerta y damos las gracias a nuestros agricultores por el gran trabajo que realizan para que tengamos estos magníficos productos con el tomate huevo de toro como la estrella de nuestra huerta", ha dicho.

El jurado ha estado formado por ocho profesionales del mundo de la gastronomía y por dos personas del público. El jurado profesional lo han integrado Javier Aranda, del Consejo Regulador de las DOP 'Málaga', 'Sierras de Málaga' y 'Pasas de Málaga'; Francisco García, director comercial y de desarrollo agrícola de Cortijo de Pozoblanco; María José Guerrero, del Consejo Regulador de la DOP 'Aloreña de Málaga'; Francisco Lorenzo, presidente de la Asociación Olearum; Álvaro Muñoz, director de Lumen Proyectos Gastronómicos; Arantxa López, directora de la agencia GastronÓmico; Lucía Ruiz, del restaurante Casa Paco, y Manuel Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga.

Además del Concurso-subasta de tomate Huevo de Toro, este sábado se celebran también el Concurso Hortofrutícola de Coín y el Mercado de tomate Huevo Toro y otras frutas y verduras del Guadalhorce.

La jornada pone el broche a la campaña del tomate Huevo de Toro 2026, que arrancó el 30 de junio con un programa de actividades que une gastronomía, agricultura y cultura, y que ha incluido el tradicional inicio de campaña, una jornada técnica, la Verbena Tomatera y el I Concurso de Poesía 'Huevo Toro Guadalhorce'.

Además, medio centenar de restaurantes de la provincia están participando en la Ruta Gastronómica del tomate Huevo de Toro, que arrancó el 31 de julio y se seguirá celebrando hasta el 31 de agosto.

En la ruta participan restaurantes de Alhaurín el Grande, Almayate, Álora, Antequera, Archidona, Benalmádena, Caleta de Vélez, Cártama, Churriana, Coín, Fuengirola, Málaga, Periana, Pizarra, Rincón de la Victoria, Torremolinos, Torrox y Valle de Abdalajís, con propuestas gastronómicas en las que el tomate Huevo de Toro es el ingrediente fundamental de entrantes, sopas, platos principales e incluso postres.

PRODUCTO

El tomate de la variedad Huevo de Toro cuenta con un sello de calidad que lo diferencia de otros tomates. Es una especie con forma de corazón, con pocas semillas y de sabor dulce, y es de gran porte, con un peso que oscila entre los 300 y los 600 gramos, aunque en ocasiones puede incluso superar el kilo. Se cultiva al aire libre y madura en la mata.

La recogida en las huertas del Valle del Guadalhorce suele hacerse a primera hora de la mañana ya que, si se hace con calor, el simple contacto de la mano lo puede estropear.

Para aprovechar todas sus cualidades organolépticas hay que cosecharlo en envero, es decir, cuando en su fina y delicada piel se perciben los colores verde y rojo. De esta forma, puede durar varios días sin que se pase.