La Diputación de Málaga impulsa la celebración del 38 Rallye Gibralfaro-Axarquía, con 55 vehículos y por ocho municipios

El vicepresidente y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas; el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso; el organizador del rallye, Juan Gómez, y alcaldes y concejales de los municipios por donde pasará la prueba. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa la celebración este próximo fin de semana, 27 y 28 de septiembre, del 34 Rallye Gibralfaro-Axarquía, en el que participarán 55 vehículos y que contará con dos etapas con salida y meta en Rincón de la Victoria y recorrido por Totalán, Comares, Moclinejo, Iznate, Benamocarra, Benamargosa y Cútar.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas, junto al alcalde Comares, José Miguel Ruiz; el alcalde de Moclinejo, Antonio Muñoz; el alcalde de Iznate, Gregorio Antonio Campos; el alcalde de Benamargosa, Salvador Arcas; Antonio Martín, concejal de Rincón de la Victoria; Daniel Hernández, concejal de Totalán; Desiré Téllez, concejala de Benamocarra; el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, y el organizador del rallye, Juan Gómez.

Juan Rosas ha recordado que este rallye es la cuarta prueba puntuable del Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto y Regularidad 2025.

Se celebrará en dos etapas, ambas con salida con la Plaza de la Constitución de Rincón de la Victoria. La primera etapa arrancará a las 17.00 horas de este sábado, 27 de septiembre, y recorrerá los municipios de Totalán, Comares, Benamargosa y Cútar antes de regresar a Rincón de la Victoria alrededor de las 23.00 horas.

La salida de la segunda etapa será a las 8.00 horas del domingo en el mismo punto de Rincón de la Victoria y el itinerario pasará por Moclinejo, Benamocarra e Iznate. La llegada a Rincón de la Victoria se estima para las 13.30 horas, y la entrega de trofeos será a las 14.00.