Diputación (Málaga) impulsa la muestra 'Toro Bravo, el guardián de la biodiversidad' para valorar su papel en la Dehesa

Imagenes de la presentación de la exposición 'Toro Bravo, el guardián de la biodiversidad' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, junto a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, ha impulsado la exposición 'Toro Bravo, el guardián de la biodiversidad' con el objetivo de poner en valor su papel en la conservación de la dehesa.

Esta iniciativa de carácter cultural y divulgativo tiene como finalidad poner en valor el papel esencial del toro bravo en la conservación de la dehesa, uno de los ecosistemas de mayor riqueza ambiental de Europa. Se podrá visitar hasta el 22 de agosto en la calle Cervantes y se enmarca en los actos organizados en torno a la celebración del 150 aniversario de la plaza de toros de La Malagueta.

Tras su inauguración en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid), con motivo de la Feria de San Isidro, y el éxito obtenido en Burgos, la muestra llega ahora a Málaga.

Así lo ha dado a conocer la vicepresidenta de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, junto al presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, Antonio Bañuelos, en la inauguración de la exposición fotográfica.

Ledesma ha explicado que el objetivo de esta muestra es "dar a conocer la contribución del Toro de Lidia al mantenimiento de la biodiversidad, el paisaje, el medio rural y el patrimonio natural español".

La exposición está compuesta por 20 paneles fotográficos de gran formato que invitan al visitante a descubrir la realidad del toro bravo más allá de los estereotipos.

El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de preservar un modelo de gestión ganadera extensiva que contribuye de forma decisiva a la conservación de miles de hectáreas de dehesa, favorece la biodiversidad, ayuda a fijar población en el medio rural y mantiene vivo un paisaje de enorme valor ecológico, económico y cultural.

A través de un recorrido visual por las distintas etapas de la vida del animal, los paisajes de la dehesa, las estaciones del año y las numerosas especies de flora y fauna con las que convive, la muestra ofrece una visión divulgativa de un ecosistema de extraordinario valor ecológico.

FOTOGRAFÍAS CON FIRMA

Firmadas por reconocidos fotógrafos especializados, la veintena de fotografías destacan por su calidad artística y documental, captando con gran sensibilidad la belleza del toro bravo en libertad y la singularidad de su entorno natural.

Se tratan de Arjona, Arse & Azpi, GBC Comunicación Digital y José Manuel Maza, aportando cada uno una mirada diferente pero con un mismo objetivo: mostrar la belleza del toro bravo en libertad y la extraordinaria riqueza natural de los paisajes en los que habita.

Cada imagen se acompaña de un breve texto explicativo, concebido para contextualizar la escena y facilitar la comprensión de los valores ambientales, paisajísticos y culturales que representa.

En Málaga, estos textos se presentan tanto en español como en inglés, con el objetivo de acercar la exposición también a los numerosos visitantes internacionales que recibe la ciudad durante estos días.