La Diputación de Málaga impulsa un proyecto provincial para fomentar el debate y la oratoria entre los estudiantes

Presentación del proyecto 'La provincia debate' de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha un proyecto "pionero" a nivel provincial en materia de debate y oratoria para estudiantes. Se trata de 'La provincia debate', una actividad que acercará a los escolares malagueños desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato una "formación completa y avanzada" en materia de debate académico y los invitará a participar en un torneo de debate.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha presentado este jueves este programa acompañado del malagueño Alberto García Chaparro, campeón del mundo de oratoria en 2024 y representante de la empresa 'Comunícate', encargada de gestionar la formación y la organización de esta actividad.

Santaolalla ha explicado la importancia de tener una formación comunicativa. "Nuestro objetivo es muy claro al poner en marcha esta actividad. Y es que queremos que los jóvenes de la provincia no solo adquieran conocimientos, sino que desarrollen habilidades esenciales para su futuro. Hablamos de aprender a expresarse con claridad, a argumentar con rigor, a escuchar al otro y a construir un pensamiento crítico propio", ha indicado.

Por su parte, Chaparro ha dado detalles sobre el proyecto. "Este programa está abierto a colegios e institutos de toda la provincia y permitirá a cientos de alumnos, desde 5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato, formarse en habilidades como la argumentación, la oratoria, el pensamiento crítico o la gestión de los nervios, a través de una metodología que combina formación teórica y práctica con una competición final".

En cuanto a la metodología y las fechas, la Diputación ha explicado que el programa se estructura en dos categorías. Por un lado, júnior, dirigida a alumnado de 5º de Primaria a 2º de ESO, y sénior, para estudiantes de 3º de ESO a 2º de Bachillerato. Los participantes competirán en equipos de entre tres y cinco integrantes, siempre acompañados por un docente responsable.

Además de la fase competitiva, el proyecto contempla una completa fase formativa previa, con sesiones online impartidas por expertos en debate académico. También se incluirá una formación específica para profesorado a cargo de Alberto García Chaparro con el objetivo de "dotar a los docentes de herramientas para preparar a sus equipos".

La fecha límite para que los centros educativos puedan inscribirse en este programa es el 10 de abril, y la formación para docentes tendrá lugar el 13 de abril. Las sesiones formativas para el alumnado se desarrollarán entre el 14 y el 30 de abril, y la fase final, el torneo de debate presencial, está prevista para finales de mayo.