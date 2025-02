La Diputación de Málaga instará al Gobierno de España a auxiliar económicamente a los ayuntamientos

MÁLAGA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga instará al Gobierno de España a aplicar una serie de medidas que supongan un auxilio a la situación económica de los ayuntamientos que pasan por el incremento de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y por aumentar el margen de uso de los remanentes de Tesorería.

En este sentido se ha aprobado este miércoles una moción del PP durante la sesión plenaria en la que también se ha debatido en torno a los proyectos de desaladoras en la Axarquía y a un futuro parque eólico en la costa de la provincia.

En cuanto a la moción de los 'populares' que ha defendido la diputada de Economía y Hacienda, María del Carmen Martínez, la institución provincial pide al Gobierno de España que, vía decreto, apruebe medidas como aumentar el margen de uso de los remanentes de Tesorería de forma que éstos puedan ser ejecutado por los ayuntamientos y no los pierdan en favor de otra administración.

También pide al Ejecutivo que se vuelva a prorrogar o hacer definitiva la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de modo que las inversiones financieramente sostenibles financiadas con remanente de Tesorería no computen en la regla de gasto.

En el texto también se pide el incremento de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de un 5% para 2025, con relación al 5% de aumento de la recaudación por parte del Estado en la provincia de Málaga.

También insta a la adhesión formal de los municipios al Consejo de Política Fiscal y Financiera "con el objetivo de que el municipalismo y sus retos estén presentes en este órgano"; y a la condonación de la deuda municipal de las entidades locales "emulando el compromiso adquirido en el Ayuntamiento de Jaén".

Y, por último, en el caso de municipios con deuda cero, la moción propone la creación de una asignación inversora especial del Estado que reconozca los casos de disciplina financiera que han conseguido eliminar el endeudamiento.

Por parte del PSOE el diputado Miguel Espinosa ha criticado que desde el PP solo quieren "reclamar lo que corresponde al Gobierno, pero cuando se trata de pedirle a la Junta de Andalucía que cumpla con los ayuntamientos, ahí ustedes ya no están". Y al respecto ha criticado que la Junta está incrementando "mínimamente la participación en los tributos de la comunidad autónoma".

Los socialistas han criticado que el PP "vuelva a traer una moción que ya trajo en enero", y han valorado que las entidades locales malagueñas han recibido en 2024 "casi un 40% más a través de la PIE que cuando gobernaba el PP". Además, han acusado a la Junta de no cumplir con la actualización de la Patrica, "que debería estar en más de 800 millones de euros, y está hoy en algo más de 500".

Por último, Espinosa ha puesto el acento en criticar que el PP "podría haber aprobado lo que hoy están pidiendo aquí, votando a favor del decreto que contenía esas medidas".

En términos similares, el diputado Juan Márquez de Con Málaga, ha criticado las políticas fiscales del PP en su etapa en el Gobierno central y ha hecho especial hincapié en criticar el voto en contra del PP en el Congreso de los Diputados al decreto que pretendía establecer una nueva senda del déficit.

En el turno de réplica, la diputada 'popular' ha insistido en destacar los cambios realizados por la titular del Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero, respecto a la subida de la PIE, en la que ha dicho "hemos vuelto dos años atrás", ya que según ha dicho, primero se previó un aumento del 13%, luego se dijo que se volvería a las entregas a cuenta de 2024, y finalmente a las de 2023.

"La señora Montero nos mintió en julio, nos volvió a mentir en diciembre, y nos ha vuelto a mentir en enero. Sencillamente esto obedece a una incapacidad total y absoluta del Gobierno de la nación de no saber, ni poder, ni tener los apoyos para redactar unos PGE", ha dicho. También ha calculado en 13,2 millones las pérdidas para la Diputación: "La Presidencia no podrá ejecutar de forma inmediata el PAEM para ayudar a las poblaciones afectas por las danas porque esa PIE ha desaparecido, se ha volatizado. No podremos atenderla en cuanto no tengamos la liquidación de remanentes de Tesorería", que ha calculado para no antes de abril o mayo.

El debate lo ha cerrado el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que ha pedido que a los socialistas que lleven un decreto específico al Congreso de los Diputados para tratar este asunto: "el PP estoy convencido de que lo votaría para que tuviésemos ese dinero ya entregado inmediatamente", y lo ha contrapuesto con el 'decreto ómnibus' que, según Salado, "tenía noventa y tantas medidas, que no se podía partir, y al final sí se podía partir, porque así lo dijo el señor Puigdemont".

DESALADORA

Por otro lado no ha prosperado la moción del Partido Socialista que demandaba que la Diputación lamentara que no haya avanzado una propuesta para crear una desaladora privada en la comarca de la Axarquía y para instar a la Junta a retomar y agilizar al máximo dicho proyecto.

El diputado socialista José Juan Jiménez ha recordado que en mayo de 2023 el presidente de la Junta se comprometió con la referida desaladora privada en la comarca axárquica, donde también el Gobierno se comprometió a impulsar una de carácter público. "Han pasado casi dos años y parece que de las dos desaladoras que en su día se comprometieron para la comarca no están, por desgracia, evolucionando de la misma forma", ha dicho Jiménez que ha dicho que solo la que promueve el Gobierno de España "está sobre la mesa" y "recibirá en breve el anteproyecto".

Con Málaga se ha abstenido en este punto toda vez que los socialistas no han aceptado la enmienda propuesta por la confluencia de izquierdas para que la moción no se refiriera a la iniciativa privada. "Aunque podamos entender necesaria la segunda desaladora en la Axarquía no compartimos que sea privada, porque privada o bien no se hace o si se hace hipotecamos nuestro futuro. No estamos de acuerdo con la privatización de inicio en un bien tan importante como es el agua", ha asegurado.

Por parte de Vox, el portavoz Antonio Luna ha asegurado no entender bien la moción y ha insistido en que "no hay diferencias entre las dos desaladoras" en el sentido de que, en su opinión, ninguna ha evolucionado. Por ello ha pedido una enmienda al PSOE para que elimine la referencia a la "agilización" que el Gobierno está haciendo

El portavoz de los 'populares', Cristóbal Ortega, se ha mostrado sorprendido porque la moción pida que la Diputación "lamente" la situación, y ha criticado que los socialistas siempre "han crucificado cualquier iniciativa privada". También les ha recriminado que pidan una "agilización" cuando ha dicho que la desaladora pública comprometida por el Gobierno "no hay ni va a haber": "Pedís la desaladora privada porque no os fiáis ni de vosotros mismos", le ha dicho a la bancada del PSOE, partido al que ha afeado que desde el Gobierno se haya dado 500 millones de euros para desaladoras.

Ha prosperado una moción de Vox enmendada por el PP para mostrar el rechazo al proyecto para crear un parque eólico frente a la costa de la provincia. Antonio Luna, portavoz de Vox, ha reprochado al PSOE que haya sido la única formación política que ha rechazado la moción que busca "frenar el grave perjuicio que tendrá sobre la pesca artesanal y que amenaza una actividad histórica tradicional que supone el sustento de muchas familias".

Luna ha explicado que el parque eólico también perjudicaría a la migración de las aves, a la fauna marina, al tráfico marino y al paisaje de la Costa del Sol y del Campo de Gibraltar.

El Pleno también ha respaldado por unanimidad una moción de Con Málaga para pedir a la Junta una mayor y mejor dotación de los Centros de Valoración y Orientación (CVO) en los que se valora el grado de discapacidad.