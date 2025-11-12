La Diputación de Málaga invierte 246.000 euros en la mejora de la carretera que une El Burgo y Serrato

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado las obras que se ejecutan en el término municipal de El Burgo junto a la alcaldesa de la localidad, María Dolores Narváez - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La diputada Nieves Atencia destaca que las obras forman parte del cuarto plan de refuerzo de firmes en la red viaria provincial

EL BURGO (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga lleva a cabo el refuerzo de firme en un tramo de la carretera MA-5400 (El Burgo-Serrato), una actuación adjudicada por 246.605,02 euros a la empresa Pavimentos Asfálticos Andaluces, SA.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, ha visitado las obras que se ejecutan en el término municipal de El Burgo junto a la alcaldesa de la localidad, María Dolores Narváez. Ha detallado que los trabajos se extienden a lo largo de una longitud de 3,3 kilómetros. Se actúa especialmente en puntos en los que la calzada sufre mayores deformaciones y se están extendiendo una capa de aglomerado asfáltico.

Paralelamente, para la mejora del drenaje se hormigonan unos 500 metros de cunetas terrizas. Y, por último, se ejecutará la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde en toda su longitud.

Atencia ha explicado que es una obra que forma parte del cuarto plan de refuerzo de firmes que lleva a cabo la Diputación de Málaga en 63 kilómetros de 18 vías de la carreteras provincial con una inversión de 5,2 millones de euros.