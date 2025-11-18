La Diputación de Málaga organiza un festival sobre vinos malagueños y gastronomía local del 28 al 30 de noviembre

El vicepresidente de la Diputación de Málaga, Manuel Marmolejo, y la responsable de Sabor a Málaga han presentado la primera edición de este nuevo evento que promociona los vinos de Málaga y la gastronomía local. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de su marca de promoción agroalimentaria Sabor a Málaga, organiza del 28 al 30 de noviembre la primera edición de GastroWine, un festival enogastronómico configurado en torno a la cultura de los vinos malagueños, la gastronomía y los productos locales, que se desarrollará en el Centro Cultural La Térmica.

El vicepresidente de Gestión Económica Administrativa, Manuel Marmolejo, ha presentado este evento, de entrada gratuita y abierto a todos los públicos, que contará con la participación de 18 bodegas, seis puestos de restauración y un mercado de productos locales, que se dispondrán en diversos espacios diferenciados en La Térmica.

"Es un festival en el que los malagueños y visitantes podrán degustar los sabores y la riqueza enogastronómica de la provincia, todo ello, acompañado de música en vivo, ofrecida por diversos grupos y artistas malagueños, así como de 'discjockeys' de vanguardia", ha explicado.

Marmolejo ha destacado que 'GastroWine' es la primera marca de eventos registrada por la Diputación de Málaga especializada en el sector vinícola de la provincia para divulgar, promocionar y proteger al sector y la cultura vitivinícola malagueña, mostrando la tradición y la artesanía junto a las nuevas técnicas y elementos de modernización, situando a la provincia dentro del circuito de ciudades enogastronómicas de España.

"En definitiva, es un brindis a la provincia, una oportunidad excelente para descubrir y adquirir los vinos de nuestra tierra, muchos de ellos reconocidos en diversos certámenes nacionales e internacionales, a los que siempre apoyamos desde Sabor a Málaga", ha añadido. Y, como maridaje, los chefs de Kraken, Lígula, Descorche de Cervantes, La Bocaná, Ménade y Nakara, junto a un mercado de productos locales, serán los encargados de ofrecer más de 50 propuestas gastronómicas que fusionan tradición e innovación.

Manuel Marmolejo se ha referido también al carácter solidario del festival, que dispondrá de una zona para la venta de 'merchandising' personalizado de 'GastroWine', como bolsas de tela y camisetas, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer, que también dispondrá de un pequeño espacio con artículos de regalo de la citada asociación.

CATAS, TALLERES Y MÚSICA

Con un horario de 12.00 a 22.30, durante el viernes 28 y sábado 29 y de 12.00 a 18.00 el domingo 30, quienes asistan a este encuentro igualmente podrán optar a participar entre la treintena de actividades gratuitas que se han programado para la ocasión y que cuentan con un aforo limitado de 30 plazas por actividad.

De este modo, los asistentes podrán disfrutar, previa inscripción, de catas a ciegas, maridajes, clases magistrales de coctelería, taller de venencia y actividades infantiles de reciclado o elaboración de galletas, entre otras, estando disponibles a través de la página web gastrowine.malaga.es desde este próximo miércoles, a las 10.00 horas, y hasta completar aforo.

Asimismo, durante las tres jornadas se sucederán distintas actuaciones musicales en vivo de la mano de artistas malagueños como Durovino, Guillermo Olvera, La Taraska o Mami Curl & Co y reconocidos 'discjockeys' como DJ Nana o DJ Kaya.

Asimismo, en el Patio del Tiempo, se instalará un fotomatón, operativo en dos horarios distintos de mañana y tarde, para que los asistentes puedan llevarse un recuerdo de este encuentro.

La entrada será gratuita aunque, al acceder al recinto, quienes lo deseen, podrán solicitar una copa personalizada del evento, por importe de dos euros y en concepto de fianza, que servirá para comprar una consumición de los vinos representados. Una vez usada, la copa será entregada al equipo de camareros, que le proporcionará una copa nueva limpia para seguir disfrutando de nuevas propuestas vinícolas. A la salida del evento, el cliente podrá decidir si recuperar su fianza o donar el importe a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Las 18 bodegas presentes en el evento proceden de 11 municipios de la provincia: Mollina, Sayalonga, Moclinejo, Málaga, Ronda, Almáchar, Antequera, Fuente de Piedra, Álora, Arriate y Sedella. Se trata de Bodegas Bentomiz, Carpe Diem, Cortijo La Fuente, Dimobe, Embrujo del Sur, Excelencia, Fabio Coullet, Gross Hermanos, Huerto de La Condesa, La Capuchina, La Melonera, Lunares, Málaga Virgen, Martín Kieninger, Pérez Hidalgo, Quitapenas, Sedella y Vetas.

La parte gastronómica estará representada por dos secciones diferentes. Por una parte, las propuestas culinarias creadas por los chefs de seis restaurantes referentes del sector hostelero malagueño, como son Kraken, Lígula, Descorche de Cervantes, La Bocaná, Ménade y Nakara.

Y por otro lado, una zona dispuesta con un pequeño mercado con productos locales con presencia de quesos de cabra malagueños, embutidos de cerdo ibérico, así como chacinas de cabrito, además de postres a base de chocolates y cafés. Todo ello a cargo de Cabraline, Agammasur, Jamones Alto Genal, La Torcaleña, Chocolates Maychoco y cafés Mokasol.