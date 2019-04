La Diputación de Málaga pide a Gobierno y Junta poner en marcha un plan de reconversión integral de la Costa del Sol

Publicado 23/04/2019 15:21:48 CET

Pleno bronco por la elección de Rincón de la Victoria para el Día de la Provincia este viernes y por no reconocer a mujeres

La Diputación de Málaga ha aprobado --con 28 votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y el diputado no adscrito, dos abstenciones de IU y en contra de Málaga Ahora-- la moción urgente del PP para instar al Gobierno central, con la colaboración de la Junta de Andalucía, a poner en marcha un plan de reconversión integral del destino Costa del Sol, dotado de suficiente presupuesto, para que a corto plazo el destino se reposicione, atrayendo a visitantes de más poder adquisitivo.

También ha salido adelante solicitar la implantación de medidas que permitieran un modelo de subvención que cubra el coste de las cargas administrativas asociadas al proceso de renovación y la cobertura de gastos financieros de préstamos blandos para renovar instalaciones, flotas de vehículos de alquiler, crear y mantener escuelas de oficios turísticos e inversiones en tecnología.

El pleno ha sido más bronco durante la votación de los galardonados con la Medalla de Oro de la provincia, que se entregarán este viernes, 26 de abril, en la iglesia de la Cala del Moral, en Rincón de la Victoria, al humorista Manolo Sarria; a la empresa de transporte Acotral; al karateca Damián Quintero y a la Fundación Harena.

En el caso de los tres primeros, PSOE, IU y Málaga Ahora han criticado la elección de hombres para estos reconocimientos: "Teníamos el acuerdo de que se reconociera a mujeres y se lo han saltado", ha dicho Sánchez.

En los mismos términos se ha pronunciado Rosa Galindo, de Málaga Ahora, quien ha lamentado que llevan "cuatro años esperando que se reconozca a mujeres y esperando estamos", añadiendo que su abstención a los tres galardonados, no obstante, "es positiva".

La portavoz socialista, Antonia García, ha lamentado que "los reconocimientos más importantes de la provincia no tengan el consenso de todos los grupos", pero han votado a favor de los tres galardonados. Tanto IU y Málaga Ahora se han pronunciado en contra de que se distinga en el Día de la Provincia a la Fundación Harena, sin aludir públicamente a los motivos para ello, absteniéndose el PSOE y votando a favor el resto de grupos.

La parte más crítica, no obstante, se ha correspondido con la elección del municipio de Rincón de la Victoria para celebrar este día, acusando de "partidismo y electoralismo" por ser el presidente de la Diputación, Francisco Salado, su alcalde y candidato en las elecciones del 26 de mayo.

Especialmente crítica ha sido la portavoz socialista, quien ha afeado esta elección, recordando que correspondía a Ciudadanos, partido cuyo anterior portavoz, Gonzalo Sichar, acordó que fuera Rincón de la Victoria y no una localidad como Mijas, gobernada por la formación naranja. El pleno previo a este día sí será en un municipio de Cs, Alcaucín.

García ha explicado que el lugar de celebración del Día de la Provincia cuenta desde su puesta en marcha con el consenso de todos los grupos y cada año le corresponde a uno. El primero del mandato el PP eligió Antequera, el segundo año el PSOE escogió Torremolinos y el año pasado IU hizo lo propio con Monda.

Ahora correspondía a Ciudadanos y pese a que el pleno previo es en Alcaucín, municipio con el alcalde naranja, Mario Blancke, el PSOE ha criticado que no hayan escogido para el Día de la Provincia "el municipio más grande que gobierna en toda España, Mijas". Además, ha continuado García, una localidad "a la que esta institución y este equipo de gobierno le deben bastante porque a cambio de Mijas tienen dos gobiernos: el de la Diputación y el del Ayuntamiento de Málaga". "Le podríamos devolver el favor a Mijas", ha espetado García dirigiéndose a las bancadas de PP y Ciudadanos.

En este punto ha tomado la palabra la portavoz de Cs, Teresa Pardo, quien ha acusado a la socialista de "llegar a la zanja" y de "falta de elegancia". Así, ha incidido en que su formación tiene representación en Rincón de la Victoria y allí se celebrará el Día de la Provincia, dejando a un lado la propuesta de la socialista de que tenga lugar en Vélez-Málaga por ser la capital de la comarca de la Axarquía.

"No se hará en Vélez ni en Nerja o donde ustedes presidan. Se ha decidido así y que sea en la comarca de la Axarquía y punto", ha defendido, acusando al PSOE de ser "totalmente incoherente" al decir que es "potestad de Ciudadanos y después añadir que tiene que ser por consenso". También ha aclarado que Alcaucín no tiene un lugar con espacio suficiente para acoger un evento de este tipo.

Por alusiones, Francisco Salado ha criticado la "poca elegancia" de los socialistas y ha defendido que el PP ha sido "leal" a Cs, su socio de investidura, aclarando que se negoció con ellos porque les correspondía "y no es problema del PSOE". "Cuando los socialistas escogieron Torremolinos no fue por consenso, fue directamente y ahora se critica que Rincón no sea digno de celebrar", ha lamentado.

Igualmente, ese día se otorgará la Distinción de Honor de la Provincia al bombero del Consorcio Provincial José Gil, que falleció en acto de servicio durante las inundaciones de octubre del año pasado en Campillos. En este caso ha habido unanimidad de todos los grupos representados.

NUEVOS DIPUTADOS

La institución supramunicipal malagueña cuenta desde este martes con dos nuevos diputados provinciales: Manuel Cardeña, por el PP, que sustituye a la exvicepresidenta Ana Mata; y Antonio Pérez González, en lugar del portavoz de Ciudadanos, Gonzalo Sichar.

No obstante, Pérez González, que fue número uno de Ciudadanos en las elecciones municipales de Rincón de la Victoria en 2015, ha pasado directamente al grupo de no adscritos, ya que fue expulsado de la formación naranja por discrepancias con la dirección.

OTRAS MOCIONES

La sesión ordinaria de abril, por otro lado, ha aprobado por unanimidad las mociones de PSOE sobre la celebración de los 40 años de las elecciones municipales, de depuración de aguas de IU y de Ciudadanos sobre el mismo asunto, así como una de la formación naranja para que la Diputación aporte un millón de euros mínimo para el futuro tercer hospital de Málaga.

Asimismo, se ha aprobado la moción socialista sobre la ley de memoria democrática y la del PP para que el tren tenga parada en la estación del municipio malagueño de Fuente de Piedra. Asimismo, la urgente de Málaga Ahora sobre el mantenimiento de la imprenta provincial, aclarando el diputado de Cultura, Víctor González, que son "firmes defensores" del Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (Cedma), asegurando que el trabajo que desempeña "se hace y se seguirá haciendo en los próximos años" de la misma manera.

La institución ha debatido, de nuevo, sobre la situación del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) tras una moción urgente de los socialistas que finalmente ha salido adelante por unanimidad. Los efectivos presentes en la sesión han pedido equiparación entre ellos ya que algunos, haciendo el mismo trabajo, cobran diferentes salarios. Además, se ha hecho institucional la moción urgente que presentaba IU sobre los juzgados de paz y su importancia en la provincia.