La Diputación de Málaga presenta la vigésimocuarta edición del Congreso Nacional de Lupus

Imagen de la presentación de la vigésimocuarta edición del Congreso Nacional de Lupus en la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acogerá los días 9 y 10 de octubre el vigésimocuarto Congreso Nacional de Lupus, organizado por la Federación Española de Lupus y la Asociación Lupus Málaga y Autoinmunes. Un evento anual que reunirá a pacientes, familiares, profesionales sanitarios y asociaciones para compartir experiencias, resolver dudas y conocer de primera mano las últimas novedades relacionadas con el lupus y otras enfermedades autoinmunes.

Así lo ha anunciado el diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, junto a la presidenta de la Asociación Lupus y Autoinmunes de Málaga, Josefa Guerrero, y Silvia Pérez, presidenta nacional de Felupus, en la presentación de la edición 2026 de congreso nacional que se celebrará en la capital malagueña tras su paso por la Universidad de Salamanca en 2025, según ha informado la institución provincial en una nota.

En el Congreso Nacional de Lupus 2026 se abordarán temas relacionados con las investigaciones recientes, nuevos tratamientos, nefritis lúpica, fatiga, lupus cutáneo, derechos de los pacientes, entre otros aspectos.

En este sentido, Martín ha explicado que "el encuentro servirá de canal de comunicación, divulgación de conocimientos científicos, técnicos y culturales en relación con esta enfermedad". Igualmente, el diputado ha destacado que permitirá crear sinergias tanto entre los profesionales invitados como entre los asistentes que participarán durante las dos jornadas que dura el congreso.

PROGRAMA DEL XXIV CONGRESO NACIONAL DE LUPUS

El XXIV Congreso Nacional de Lupus contará con un comité científico formado por Carlos Romero, jefe de servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Regional de Málaga; Antonio Fernández, jefe de servicio de Reumatología del Hospital Universitario Regional de Málaga; Mónica Martín, directora de la Unidad y jefa de servicio de Nefrología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga; Ricard Cervera, (Medicina Interna) servicio de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital Clínico de Barcelona; y María Galindo, reumatóloga del Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid.

La edición XXIV del congreso que se celebra en el auditorio de la Diputación de Málaga está dirigido a abordar los principales retos de la enfermedad dividiendo su enfoque en los dos días que dura el evento.

La primera jornada, viernes 9 de octubre, estará dedicada a la actualización clínica, el debate científico y la presentación de innovaciones terapéuticas. Se hablará sobre investigación de vanguardia a través de la exposición de los últimos estudios internacionales sobre las causas y mecanismos de la patología; también se abordarán nuevos tratamientos en las mesas de debate sobre fármacos emergentes y terapias biológicas aprobadas recientemente. Además, los asistentes también podrán asistir a las ponencias que versarán sobre el manejo de complicaciones graves, incidiendo en la nefritis lúpica.

El segundo día, el congreso adoptará un enfoque integral y social, diseñado para dotar a pacientes y familiares de herramientas para la convivencia diaria con la enfermedad con temas como la salud con y sin fármacos, donde se brindarán directrices de manejo complementario que integran tanto el cumplimiento de tratamientos médicos como hábitos de vida saludables; charlas informativas sobre aspectos legales, discapacidad laboral y recursos sociosanitarios disponibles, además del fomento del empoderamiento del paciente dentro del entorno médico para mejorar su autonomía y la comunicación terapéutica.

Finalmente, Martín ha recordado la importancia de apoyar este tipo de iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad que está considerada como una patología grave donde el mecanismo de defensa de la persona se ataca a sí mismo.