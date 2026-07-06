Diputación de Málaga reconoce la labor de bomberos del CPB en Venezuela: "Vuelven a demostrar el compromiso de servicio". - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha reconocido este lunes la labor de los bomberos del Consorcio Provincial que han participado en las tareas de búsqueda, rescate, salvamento e inspección desarrolladas en Venezuela tras los terremotos sufridos en el país. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, los ha recibido y ha asegurado que su intervención "vuelve a demostrar el compromiso de servicio público" de los profesionales del consorcio.

En el encuentro, Salado ha agradecido el trabajo realizado por el contingente desplazado a Venezuela, formado por diez bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que ha permanecido durante seis días en zonas gravemente afectadas por los seísmos. Por su parte, estos efectivos han explicado su experiencia sobre el terreno.

Durante su estancia, los bomberos han desarrollado labores de búsqueda y rescate, lamentablemente ninguna persona con vida. En la presentación se ha contado con la participación de Alfonso Parada, el oficial responsable del dispositivo en Venezuela y con la presencia de la perra Maya, del equipo canino del CPB de Málaga, que resultó herida en las labores de búsqueda.

El presidente de la Diputación ha destacado "la profesionalidad, la preparación y la solidaridad" de los bomberos del Consorcio Provincial, y ha subrayado que "Málaga puede sentirse orgullosa de contar con unos profesionales que siempre están dispuestos a dar un paso al frente cuando se les necesita, dentro y fuera de nuestras fronteras".

En este sentido, Salado ha señalado que "la intervención en Venezuela vuelve a demostrar el compromiso de servicio público de los bomberos del Consorcio Provincial, que han trabajado en unas condiciones especialmente difíciles y en un contexto de gran dureza humana y profesional".

Los efectivos desplazados han contado con material técnico específico para este tipo de emergencias y con herramientas de última tecnología facilitadas por el Consorcio Provincial de Bomberos. Su trabajo se ha centrado en la localización de posibles personas atrapadas, la inspección de estructuras y la intervención en zonas con un elevado nivel de destrucción, lo que ha dificultado de forma notable las tareas de rescate.

Por su parte, Alfonso Parada, oficial del CPB responsable del dispositivo desplazado a Venezuela, ha explicado que desde el minuto uno se preparó un contingente formado por tres grupos para rescatar y buscar personas con vida provistos de sensores sísmicos para la detección de sonidos y vibraciones; dron con cámara térmica para obtener imágenes térmicas e identificar signos de vida en este tipo de condiciones adversas y un equipo canino.

Lamentablemente, no han encontrado a supervivientes, por lo que tuvieron que iniciar el marcaje de fallecidos y retirada de cuerpos en alguna ocasión en colaboración con los equipos locales. Exactamente 67 horas y nueve minutos en llegar a Caracas, vía Madrid-Bogotá en vuelos regulares, para instalarse posteriormente en un campo de rugby en La Guaira, en un puesto de mando avanzado.

Desde allí, ha explicado, se fueron desplazando a los distintos puntos afectados (Catia La Mar, La Guaira, Playa Grande, Caraballeda y Tanaguarena). En este tipo de actuaciones, ha explicado, siempre se va de mano de las administraciones y equipos de la zona.

Durante el encuentro, el presidente provincial ha recordado también otras intervenciones relevantes de los bomberos del Consorcio en situaciones de emergencia, como la actuación en la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, los rescates tras los terremotos de Turquía y Marruecos o la colaboración en la provincia de Valencia para paliar los efectos ocasionados por la dana.

Salado ha puesto de relieve que, además de su participación en emergencias internacionales, los bomberos del Consorcio Provincial desempeñan una labor esencial en la provincia de Málaga. En 2025 han realizado más de 4.500 actuaciones atendiendo a una población de 98 municipios, con intervenciones vinculadas a la extinción de incendios, operaciones de rescate y salvamento, accidentes, incidencias meteorológicas y otras situaciones de emergencia.

Asimismo, ha recordado que durante la alerta roja activada en febrero por la sucesión de borrascas que afectó a la provincia, el Consorcio Provincial de Bomberos realizó 220 actuaciones y activó dispositivos especiales en zonas especialmente afectadas, como Casares y la Serranía de Ronda, con el objetivo de reforzar la seguridad y dar respuesta a las necesidades de los municipios.

"Nuestros bomberos están siempre ahí cuando los necesitamos. Lo han demostrado en Venezuela, lo demostraron tras la sucesión de borrascas en Málaga y lo demuestran cada día atendiendo las emergencias que se producen en los municipios de la provincia", ha afirmado Salado, quien ha trasladado el agradecimiento de la Diputación y de toda la provincia a los profesionales desplazados.

El acto ha servido para reconocer públicamente "la entrega de estos efectivos" y para compartir su experiencia tras una intervención marcada por la dificultad del terreno, la complejidad de las labores de rescate y el impacto humano de la catástrofe.

Con este reconocimiento, la Diputación de Málaga refuerza su compromiso con el Consorcio Provincial de Bomberos "y con el servicio que presta a los municipios malagueños", han asegurado desde la Diputación, al tiempo que han puesto en valor "la capacidad de respuesta, la preparación técnica y la solidaridad de sus profesionales ante situaciones de emergencia dentro y fuera de la provincia".