La Diputación de Málaga refuerza junto al RSU el servicio de recogida de residuos durante el verano

El presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, presenta las mejoras que se han llevado a cabo por parte del Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos - DIPUTACIÓN

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga refuerza junto al RSU el servicio de recogida de residuos durante la temporada estival con el objetivo de responder al incremento de población, actividad comercial y generación de residuos urbanos que se produce en numerosos municipios de la provincia durante los meses de verano.

Así lo ha destacado este martes en Rincón de la Victoria (Málaga) el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, durante una comparecencia en la que ha explicado la planificación provincial diseñada para adaptar el servicio público a las necesidades específicas de la temporada estival.

En el acto también han participado la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma; y el presidente del Consorcio Provincial de Residuos, Luis Rodríguez; entre otros.

Salado ha explicado que la provincia de Málaga "cambia de dimensión en verano", especialmente en los municipios de la Costa del Sol y también en muchas localidades del interior, donde el aumento de vecinos, visitantes y actividad económica exige una respuesta específica por parte de las administraciones públicas.

En este sentido, ha subrayado que "no podemos prestar el mismo servicio en enero que en julio o agosto", por lo que la Diputación, el RSU y los ayuntamientos trabajan de forma coordinada para anticiparse a las necesidades de cada municipio. "Reforzamos rutas, mejoramos medios, renovamos contenedores y adaptamos la recogida a la realidad de cada localidad", ha señalado.

El presidente de la Diputación ha destacado que esta planificación se aplica en el conjunto de la provincia, especialmente en las zonas donde el incremento de población durante el verano genera una mayor presión sobre los servicios públicos. "El objetivo es dar una respuesta más eficaz en los meses de mayor actividad, mejorar la limpieza, reforzar la calidad del servicio y garantizar una mayor capacidad de actuación", ha afirmado.

Como ejemplo de esta estrategia provincial, Salado se ha referido a Rincón de la Victoria, municipio en el que los datos reflejan una mejora significativa del servicio desde 2013 hasta 2026. En este periodo, la localidad ha pasado de contar con 132 contenedores de carga lateral a 362, mientras que el volumen total de contenerización ha aumentado de 406.800 litros a 1.098.000 litros.

"Hemos multiplicado por más de dos la capacidad disponible en la calle, lo que supone una mejora muy importante para vecinos, comercios, establecimientos hosteleros y visitantes", ha destacado Salado y ha incidido en que esta ampliación permite atender con mayor eficacia las necesidades de un municipio que registra un notable aumento de actividad durante la temporada estival.

De igual modo, el presidente ha señalado que Rincón de la Victoria cuenta este verano con recogida los siete días de la semana. En 2013, el servicio se prestaba durante 4,33 días a la semana en los meses estivales, mientras que en 2026 se realiza diariamente. "Hoy se recoge todos los días, y eso significa más limpieza, más calidad del servicio y más capacidad de respuesta", ha indicado.

La actuación en este municipio incluye también la renovación de 70 contenedores, con una inversión de 70.870 euros, especialmente en puntos del centro urbano y de la avenida N-340, zonas con un elevado tránsito y una intensa actividad comercial y hostelera. Esta medida permitirá seguir avanzando en la mejora del servicio y en la imagen urbana de la localidad.

Junto a ello, se refuerza la recogida de cartón, una prestación especialmente relevante en municipios con una importante actividad comercial. En invierno, este servicio se realiza dos días a la semana, mientras que entre junio y septiembre se incrementa a una recogida cada 72 horas.

Salado ha insistido en que el refuerzo no se limita a Rincón de la Victoria, sino que forma parte de una organización provincial que atiende a los municipios con mayor presión durante el verano.

Ha explicado que en Vélez-Málaga, la recogida de carga trasera pasa en la temporada estival a siete días a la semana, frente a los 2,8 días habituales. Lo mismo ocurre en Torre del Mar y en la ruta de Torrox y Algarrobo, que también pasan a servicio diario durante el verano.

De igual modo, en Frigiliana la recogida lateral aumenta de 3,5 días a la semana a siete días, mientras que en la ruta compartida de Vélez y Rincón también se establece servicio diario durante los meses estivales. "Estos datos demuestran que hay una planificación provincial, no una actuación aislada", ha subrayado el presidente.

Salado ha recordado que el RSU trabaja junto a 91 ayuntamientos y la Diputación de Málaga para prestar un servicio esencial en la provincia. "La gestión de los residuos urbanos es mucho más que retirar basura. Es salud pública, es imagen turística, es sostenibilidad, es calidad de vida y es respeto a nuestros vecinos", ha afirmado.

El presidente de la Diputación ha agradecido el trabajo de los ayuntamientos, del RSU y, de manera especial, de los trabajadores que cada día hacen posible que los municipios estén limpios, atendidos y preparados para recibir a miles de vecinos y visitantes durante la temporada de mayor actividad.

Por último, Salado ha destacado que Málaga "es una provincia líder, pujante y cada vez más atractiva", pero ha advertido de que ese dinamismo exige más servicios, más planificación y mejores infraestructuras.

"El compromiso de la Diputación, del RSU y de los ayuntamientos es trabajar de manera conjunta para anticiparnos a los problemas y ofrecer cada año un mejor servicio a la ciudadanía", ha concluido.