Diputación de Málaga señala importancia del consenso local para los proyectos europeos trasnformadores del territorio

La diputada delegada de Recursos Europeos, Sandra Extremera, ha participado esta mañana en el foro de constitución y presentación del Comité DUSIA y la Red EDIL, iniciativas que la FAMP pone en marcha para fortalecer la gestión de los fondos Feder. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Málaga ha subrayado la importancia de contar con el consenso de los municipios para identificar los proyectos europeos transformadores del territorio.

La institución provincial ha participado este martesen la presentación y constitución del Comité para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Andalucía (Dusia) y la Red EDIL Andalucía, iniciativas que pone en marcha la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para acompañar a las entidades locales andaluzas en la gestión de sus Planes de Actuación Integrados (PAI) y fortalecer la ejecución de los fondos europeos Feder 2021-2027.

Durante la presentación, la diputada provincial delegada de Recursos Europeos, Sandra Extremera, ha puesto de relieve la importancia de llevar a cabo procesos de "liderazgos participativos" con municipios y agentes locales para "abordar proyectos europeos que respondan a necesidades e intereses reales".

La jornada ha acogido foros en los que han participado tanto personal técnico de gestión de proyectos, como representantes políticos, quienes han tratado 'La importancia del liderazgo político en la ejecución de los PAI' y han conversado acerca de las lecciones aprendidas de las anteriores estrategias DUSI. De esta forma, la delegada de Recursos Europeos ha intervenido en una mesa redonda junto al alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, y el alcalde de Isla Cristina (Huelva), Jenaro Orta.

Durante su intervención, Extremera ha subrayado el papel "tan relevante de la administración local para llevar a cabo proyectos europeos de gran calado". "La complejidad de la planificación estratégica en territorios formados por varios municipios es mayor, pues precisa identificar y aunar los intereses comunes".

Por eso, ha explicado, se enfoca desde un proceso participativo con representantes técnicos y políticos de todos los ayuntamientos y agentes clave del territorio, así como con las diferentes Delegaciones y Servicios de la Diputación de Málaga, con el objetivo de identificar proyectos que respondieran a necesidades e intereses reales, que fueran transformadores y cuyo alcance fuese más allá de los problemas singulares de cada municipio, lo que supone un mayor impacto comarcal.

La Red EDIL Andalucía se concibe como un espacio colaborativo de apoyo técnico y aprendizaje compartido, orientado a reforzar las capacidades locales, mejorar la eficacia en la gestión de los fondos europeos y promover la cooperación entre municipios y diputaciones. Su propósito es generar una comunidad técnica cohesionada y dinámica, capaz de transformar los retos del desarrollo urbano sostenible en oportunidades reales de mejora territorial. Su puesta en marcha representa un paso decisivo para la correcta absorción y aplicación de más de 730 millones de euros de fondos Feder.

La presentación de este martes ha tenido como objetivo dar a conocer la estructura, los objetivos y el Plan de trabajo de la Red, a la vez que compartir experiencias, claves y aprendizajes que inspiren la ejecución de los PAI y consoliden un modelo de desarrollo urbano sostenible, innovador y cooperativo en Andalucía.