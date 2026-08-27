La Diputación de Málaga transfiere casi 680 millones a los ayuntamientos de la provincia en seis años

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN

MÁLAGA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha transferido a los ayuntamientos de la provincia un total de 679.241.157,13 euros desde enero de 2021 hasta agosto de este año 2026. De esa cantidad, un total de 507.027.242,17 euros corresponden a pagos realizados a municipios con menos de 20.000 habitantes --el 74,6% del importe total-- y el resto, 172.213.914,96, a municipios mayores de esa cifra de población --el 25,4%--.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha afirmado que la institución provincial es "el principal aliado de los ayuntamientos" y ha destacado su labor a la hora de "vertebrar y coordinar el crecimiento sostenible" de la provincia, con importantes inversiones propias además de este apoyo financiero a las iniciativas municipales.

"Los alcaldes son los que mejor conocen las necesidades de sus pueblos", ha sostenido, y ha añadido en un comunicado que "demostramos esa confianza con transferencias muy importantes, las más cuantiosas en la historia de la Diputación".

De media, la institución provincial ha realizado pagos a municipios por valor de 113,2 millones de euros anuales desde 2021 hasta agosto de 2026, periodo en el que los pueblos pequeños y medianos han recibido una media de 84,5 millones de euros y los mayores, 28,7 millones.

Así, Salado ha incidido en que "tenemos una sensibilidad especial, como se aprecia claramente en estos números, por los municipios menores de 20.000 habitantes, a los que también prestamos un apoyo fundamental para reforzar su liquidez y estabilidad" y ha explicado que con esta forma de gobernar "se contribuye a mejorar la calidad de vida de los malagueños y a combatir el despoblamiento".

No obstante, Salado ha indicado que "no nos podemos olvidar del resto de los municipios de la provincia", ya que en los mayores de 20.000 habitantes reside prácticamente el 85% de la población. De este modo, la provincia tiene 1.791.092 habitantes censados a cierre de 2025, de los que 1.516.425 residen en los 16 municipios mayores de 20.000 habitantes.

El presidente de la Diputación ha apuntado que, de hecho, las inversiones e infraestructuras productivas realizadas en los municipios mayores tienen un interés claramente comarcal, ya que sus beneficios se irradian a los ciudadanos de todo el entorno.

Aun así, añade, los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes han recibido en el periodo 2021-2026, de media, 18,93 euros por habitante, frente a los 307,66 euros por habitante de los pueblos pequeños y medianos. Esto es, los municipios menores han obtenido 16 veces más por habitante (288,73 euros más, concretamente) que los mayores.

"Nunca antes los ayuntamientos de la provincia habían recibido tanto dinero, los grandes, los medianos y los pequeños", ha asegurado el presidente de la Diputación de Málaga.

En lo que va de 2026, los 103 municipios malagueños ya han recibido pagos por valor de 93,7 millones de euros, de los que 70,3 millones corresponden a municipios pequeños (75%) y medianos y el resto, 23,4 millones (25%), a mayores de 20.000 habitantes.

"Con todas estas transferencias estamos contribuyendo de forma decisiva al fortalecimiento de los gobiernos locales y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de toda la provincia, con independencia de que vivan en municipios grandes o pequeños, de interior o en el litoral, y ese es al fin y al cabo el objetivo de cualquier administración pública", ha concluido Salado.