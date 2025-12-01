La Diputación de Málaga vuelve a impulsar la muestra de repostería navideña de los conventos de la provincia en Ronda

La diputada provincial María del Carmen Martínez, junto a Rebeca Muñoz, concejala de Feria, Fiestas y Cultura del ayuntamiento de Ronda; María Antonia Martín, en representación de la Carta Malacitana, y Antonio Alejandro López del Obispado de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Congresos de Ronda (Málaga) acogerá los días 6, 7 y 8 de diciembre la III Muestra de Repostería Conventual de la Provincia de Málaga en el Palacio de Congresos. Un encuentro, que cuenta con el apoyo de la Diputación, que reúne los dulces tradicionales elaborados artesanalmente en conventos y monasterios de clausura. En esta edición participarán diez comunidades religiosas, nueve de la provincia de Málaga y un monasterio invitado de Osuna (Sevilla), convirtiendo el evento en la mayor cita de repostería conventual de Andalucía.

Así lo ha dado a conocer la diputada provincial María del Carmen Martínez, junto a Rebeca Muñoz, concejala de Feria, Fiestas y Cultura del ayuntamiento de Ronda; María Antonia Martín, en representación de la Carta Malacitana, y Antonio Alejandro López del Obispado de Málaga.

Martínez ha puesto en valor esta muestra que permitirá a los asistentes adquirir "productos únicos y artesanales de difícil acceso, por lo que es una oportunidad única para hacer las compras de Navidad".

El objetivo de la muestra es poner en valor la repostería tradicional elaborada en los conventos y monasterios, una labor artesanal que se mantiene gracias a la dedicación de las religiosas, depositarias de recetas transmitidas durante generaciones. Estos dulces no solo representan un legado gastronómico, sino que sostienen la economía y la continuidad de las comunidades de clausura, así como la conservación del patrimonio histórico y artístico que custodian.

Entre los productos que podrán adquirirse destacan yemas del Tajo, mantecados, alfajores, roscos de vino, turrones, gañotes, pestiños, batatines, roscos de aceite, además de nuevas elaboraciones que algunas comunidades están incorporando para mantener viva su tradición repostera.

Como novedad, tras las fiestas, este año el proyecto incluye formación en los conventos de mano de expertos para ayudar a las religiosas a continuar produciendo el resto del año. De esta forma se ofrecerán dos talleres sobre chocolates y roscón de Reyes por parte de David Verdú (Pastelería Daver) y otros sobre higiene de los alimentos y calidad por parte Laboratorios Vázquez de Ronda.

"Consumir estos productos elaborados por los conventos de clausura malagueños es una forma de valorar, conservar y perpetuar nuestro rico patrimonio gastronómico y cultural" ha afirmado la diputada María del Carmen Martínez.

El encuentro está organizado por la Asociación Carta Malacitana, La Leonera Comunicación y Turismo de Ronda, y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga y su marca promocional 'Sabor a Málaga', así como del Ayuntamiento de Ronda. Colaboran además el Obispado de Málaga, la Real Hermandad del Santo Entierro de Ronda y la DOP Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga.

La Muestra de Repostería Conventual se ha convertido en una cita ineludible para vecinos, visitantes y amantes del patrimonio gastronómico. Cada edición atrae a miles de personas que acuden a Ronda para adquirir productos únicos, disfrutar del ambiente navideño y apoyar de forma directa a los conventos y monasterios. La entrada a la muestra es libre en horario de 10:00 a 19:00 horas.

En cuanto a la participación, estarán representados por Ronda (Málaga), el Convento de las Clarisas de Santa Isabel de los Ángeles, el Convento de las Carmelitas Descalzas y Convento de las Clarisas Franciscanas. Por Cañete la Real (Málaga), asiste el Convento de las Monjas Carmelitas Calzadas.

Además, desde el interior de la provincia malagueña, Antequera estará representada por el Convento de Santa Clara (Belén), el Convento de las Descalzas y el Monasterio de la Encarnación. De Coín participa el Convento de Santa María de la Encarnación.

Y, por último, de Málaga capital participa el Monasterio de Nuestra Señora de la Paz y Santísima Trinidad. Y por Osuna (Sevilla), como invitado, estará el Monasterio de la Purísima Concepción.