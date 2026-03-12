La Diputación oferta 18 actividades formativas para favorecer la inserción laboral de 270 personas en paro - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga pone en marcha una nueva convocatoria del proyecto EnRuta para la realización de 18 itinerarios de inserción laboral dirigidos a personas desempleadas.

Se trata de actividades formativas incentivadas con una beca que incluyen cursos, con obtención de certificados de profesionalidad en algunos casos, prácticas profesionales, tutorización y orientación.

La diputada de Empleo y Formación, María del Carmen Márquez, ha explicado que este jueves se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la cuarta convocatoria para la selección de participantes en los itinerarios formativos del proyecto EnRuta, que cuenta con un presupuesto de siete millones de euros, de los que la Diputación aporta algo más de un millón y el resto lo cofinancia el Fondo Social Europeo Plus a través del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso).

Márquez ha destacado que el principal objetivo de EnRuta "es la mejora de la empleabilidad, facilitando formación a personas desempleadas y, por tanto, abriéndoles las puertas al mercado laboral".

En esta nueva convocatoria, para la que las personas en paro pueden presentar solicitudes desde mañana, viernes, hasta el 30 de marzo, se ofertan 18 itinerarios formativos, que se llevarán a cabo en 15 municipios, la mayoría de ellos de la Axarquía, Valle del Guadalhorce y la Serranía de Ronda.

Las temáticas y las localidades de realización son: Aseo, movilización y atención a la persona dependiente (Álora y Montecorto), Cocina malagueña tradicional Sabor a Málaga (Antequera y Ronda), Gestión de logística (Villanueva de Algaidas), Inicio a las habilidades informáticas (Ronda), Jardinería y restauración del paisaje (Ardales), Operaciones básicas de pisos en alojamientos (Nerja), Pesca turística (Manilva), Poda de frutales e injertos (Almáchar y Moclinejo), Recepcionista de establecimientos turísticos (Coín), Sistemas eficientes de riego y automatización (Riogordo), Socorrismo (Manilva), Técnico de mantenimiento polivalente (Arriate, Fuente de Piedra y Pizarra) y Venta online (Antequera).

Tendrán una duración de entre 210 y 310 horas de formación específica, prácticas, formación transversal y complementaria y tutorías.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Las personas que deseen participar en los itinerarios de inserción laboral del proyecto deben estar empadronadas en un municipio de la provincia (excepto la capital y Vélez-Málaga, que cuentan también con proyectos del Fondo Social Europeo Plus) y estar desempleadas e inscritas como demandantes de empleo.

Tendrán prioridad quienes residan en municipios menores de 20.000 habitantes y los pertenecientes a colectivos con dificultades para acceder al mercado laboral, como: personas desempleadas de larga duración, mayores de 45 años, con discapacidad igual o superior al 33%, en otras situaciones de vulnerabilidad y participantes extranjeros.

Las personas interesadas deberán cumplimentar el formulario del trámite específico habilitado en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Málaga o presentar la solicitud que figurará en la convocatoria. Quienes resulten seleccionadas para los mencionados itinerarios de inserción tendrán derecho, además, a la concesión de una beca de formación.

La diputada de Empleo y Formación ha indicado que, a través de EnRuta, se van a desarrollar en total 122 itinerarios formativos, cuyas convocatorias para quienes deseen participar en este proyecto se van lanzando en diferentes fases.

En esta iniciativa trabajan de manera conjunta los servicios de Empleo, de Recursos Europeos y los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación junto a una treintena de entidades que participan como socias, entre ayuntamientos, grupos comarcales de desarrollo, mancomunidades de municipios, organizaciones empresariales, profesionales y del tercer sector, la UMA y la UNED.