La Diputación reconocerá la trayectoria de Javier Conde en la Gala de la Tauromaquia de Málaga el 10 de noviembre

MÁLAGA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación celebrará el próximo lunes 10 de noviembre la Gala de la Tauromaquia de Málaga 2025, que tendrá lugar a partir de las 20 horas en el auditorio Edgar Neville de la institución provincial con entrada libre hasta completar aforo.

En esta ceremonia se entregarán doce trofeos y tres menciones especiales, entre las que destaca el reconocimiento 'Diputación de Málaga' a la trayectoria profesional y artística en el arte de torear que se otorgará al malagueño Javier Conde, exponente de la tauromaquia de la provincia para el mundo.

Entre los premiados también se encuentran los matadores David de Miranda, Morante de la Puebla, Pablo Aguado, Diego Urdiales y Diego Ventura. También destaca un reconocimiento al alumno de la Escuela Taurina de Valencia Daniel Artazos, que en una novillada sin picadores tuvo una grave cogida y aún se está recuperando.

La Diputación impulsa la celebración de esta gran fiesta de los toros en la provincia a través del Área de Asuntos Taurinos, con la colaboración de las distintas asociaciones y colectivos taurinos de la provincia para "hacer grande una ceremonia con la que se rinde homenaje al mundo taurino", tal y como ha señalado el presidente, Francisco Salado.

De este modo, participarán la Escuela Taurina de Málaga, la Peña Taurina de Cártama, la Asociación 'La Torería' de Fuengirola, Toroshopping, el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, el Conservatorio Superior de Danza 'Ángel Pericet' y la Asociación Benéfica 'Toros con la Luna', así como los medios de comunicación 101 TV y Málaga Taurina. En el acto, además, está prevista la presencia de los premiados en esta edición.

La ceremonia estará guiada por los comunicadores Noelia López y Germán Estela y contará con la participación de alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Málaga 'Ángel Pericet' y del creador artístico malagueño José Carlos Torres. En la parte audiovisual se contará con el apoyo de 101 TV, que facilitará el seguimiento de la gala por streaming.

LISTADO DE PREMIADOS

El Trofeo al triunfador del Certamen Internacional de Escuela Taurinas lo entrega la Escuela Taurina Diputación de Málaga y lo recibe Ignacio Garibay; y el Trofeo al mejor novillero de la Feria Taurina de Málaga lo entrega la Diputación de Málaga y lo recibe Julio Méndez.

El Trofeo 'Manolo Ortiz' a la mejor brega de la Feria Taurina de Málaga lo entrega la Peña Taurina de Cártama y lo recibe Daniel Duarte; y la mención especial al 'Quite providencial' realizado al banderillero Javier Gómez Pascual la entrega la Peña Taurina de Cártama y la recibe Diego Urdiales.

El Trofeo suerte de varas al mejor puyazo 'Pepillo de Málaga' lo entrega la Peña Taurina de Cártama y lo recibe Juan Francisco Peña; y el Trofeo 'Toros con la Luna Asociación Benéfica Hermanitas de los Pobres de Málaga' a la singularidad lo entrega un representante de Toros con la Luna y Hermanitas de los Pobres y lo recibe Pablo Aguado.

El Trofeo 'Alfonso Ordóñez' al mejor torero de plata de la Feria Taurina de Málaga lo entrega la Asociación Cultural Taurina "La Torería" y lo recibe Juan Contreras; y el Trofeo 'Málaga Taurina' al triunfador en las plazas de la provincia de Málaga lo entrega Málaga Taurina y lo recibe Morante de la Puebla.

El Trofeo al Mejor toreo de capote lo entrega Toroshopping y lo recibe Pablo Aguado; y el Trofeo 'Francisco Mancebo' al mejor rejoneador de la Feria Taurina de Málaga lo entrega la Peña Taurina de Cártama y lo recibe Diego Ventura.

El Trofeo 'Paco Madrid' a la mejor estocada lo entrega Peña Taurina de Cártama y lo recibe Diego Urdiales; y el Estoque de Plata 'Antonio Ordóñez' a la mejor faena de la Feria Taurina de Málaga lo entrega el presidente de la Diputación Provincial de Málaga y lo recibe David de Miranda.

El Reconocimiento al alumno de la Escuela Taurina de Valencia Daniel Artazos lo entrega la Diputación de Málaga y lo recibe Daniel Artazos; y la Mención especial al 'Quite providencial' realizado al banderillero Javier Gómez Pascual la entrega la Peña Taurina de Cártama y lo recibe Diego Urdiales.

Por último, el Reconocimiento 'Diputación de Málaga' a la trayectoria profesional y artística en el arte de torear lo entrega la Diputación de Málaga y lo recibe el diestro Javier Conde.