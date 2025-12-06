El distrito Churriana programa actividades para todos los públicos durante la Navidad

Archivo - Encendido de las luces de Navidad en Málaga en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El distrito Churriana celebra la Navidad con un variado programa de actividades para todos los públicos. Entre los eventos que ha programado la Junta Municipal de Distrito se encuentran varias fiestas para distintas edades, talleres o teatro.

De igual modo, también colabora en otras actividades organizadas por asociaciones y otras entidades del distrito. Las fiestas tendrán su colofón con el desfile de Reyes Magos la tarde del 5 de enero, ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

En cuanto a la programación, este sábado, 6 de diciembre, tiene lugar la fiesta de Navidad Infantil en la plaza del Mirador, organizada por la Junta Municipal de Distrito, en horario de 11.00 a 15.00 horas.

Así, contará con personajes de animación y grupo Liara de espectáculos dirigidos al público infantil. También se realizarán los talleres de decoración de bolsa de papel navideña, rasca mágico navideño y decoración de bolas de navidad.

Este domingo, 7 de diciembre, será el encendido de árbol de Navidad organizado por la asociación Arcusves en la plaza del Mirador en colaboración con la Junta Municipal de Distrito en horario de 17.00 a 21.00 horas.

Por otro lado, el día 13 de diciembre se lleva a cabo la fiesta infantil de Navidad organizada por la Junta Municipal de Distrito. De 12.00 a 18.00 horas, en la plaza de la Inmaculada. Contará con talleres de manualidades infantiles, castillos hinchables, barredora, cañón de nieve y carrito de palomitas; así como personajes navideños y animación.

Además, un concierto organizado por la Banda de Música de Churriana con temática de películas de animación infantil, en el Teatro del Centro de Servicios Sociales, en colaboración con la Junta Municipal de Distrito. Habrá dos pases, a las 17.00 y a las 20.00 horas.

También, han detallado, está programado un concierto organizado por la asociación La Coral Nuevo Amanecer en la Parroquia San Antonio Abad a las 20.00 horas.

El 19 de diciembre será la entrega de premios del concurso de belenes organizado por la asociación la Carreta & Cía, con la colaboración de la Junta Municipal de Distrito, en el salón de actos de su edificio en Plaza de la Inmaculada. La cita será a las 18.30 horas.

Asimismo, en la biblioteca José Moreno Villa, la Junta Municipal de Distrito organiza la actividad tematizada Harry Potter, que tendrá lugar de 17.00 a 20.00 horas.

Por otro lado, los días 20 y 21 de diciembre se representará la obra de teatro 'Lisístrata', en el Teatro del Centro de Servicios Sociales, a las 19.00 horas. La cita esetá organizada por el grupo de teatro de la Junta Municipal de Distrito.

Ya el día 27 de diciembre será la zambombá tradicional organizada por la asociación de vecinos y comerciantes del Orbeón, en colaboración con la Junta Municipal de Distrito, en avenida San Javier a las 17.00 horas. Contará con diversas actividades infantiles, chocolatada, concurso de fachadas, entre otras.

La 'Fiesta prenochevieja' será el 29 de diciembre. Es una actividad organizada por la Junta Municipal de Distrito y tendrá lugar en la plaza de la Inmaculada a partir de las 17.30 horas. Comenzará con un show infantil y continuará con animación, bingo familiar, precampanadas y banda de versiones de los 80' y grupos actuales.

En enero, el día 2, se celebrará 'El Cartero Real', organizado por la Junta Municipal de Distrito, en la plaza de la Inmaculada a partir de las 17.30 horas. Contará con animación y talleres infantiles.

Por último, el día 5 de enero, a partir de las 17.00 horas comenzará el recorrido del tradicional desfile de Reyes Magos repartiendo caramelos por las principales calles de Churriana. Al término del desfile, a las 19.30 horas se ofrecerá una degustación de roscones para los más pequeños.