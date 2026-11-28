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MÁLAGA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han sido condenados por atracar con cuchillo un estanco en la capital malagueña y ocasionar a la dependienta varias lesiones y fracturas. A uno se le condenó por la Audiencia de Málaga a cuatro años de cárcel y al otro, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le ha rebajado ahora la pena, que sitúa en más de seis años de prisión.

Los hechos sucedieron en junio de 2024. La Audiencia de Málaga consideró probado que los dos hombres se concertaron para acceder a dicho estanco "y con animo de enriquecimiento injusto, sustraer el dinero que se encontrara en su interior", para lo cual previamente se reunieron y sustrajeron una motocicleta.

Luego, llegaron al estanco entrando primero uno de ellos y después el otro, ambos con casco integral para dificultar su identificación y portando cuchillos. El primero, tras saltar el mostrador, se dirigió a la empleada del establecimiento, la intimidó y la empujó hacia el interior, tirándola al suelo.

Asimismo, la agarró de los pelos y le tapó la boca para que no gritara, "colocándole en el cuerpo el cuchillo que portaba, para que abriese una de las cajas, a lo que ella accede", lo que hizo que este acusado pudiera sustraer el dinero que había en el interior de la misma. Mientras, el segundo sacó el dinero de otra de las cajas.

Estando los dos aún en el interior del establecimiento, llegó la propietaria, que al ver lo que estaba sucediendo salió pidiendo ayuda. Uno de los procesados salió corriendo, pero fue detenido; mientras que el otro, al que ahora se le ha rebajado la pena, huyó en el ciclomotor con una parte de la recaudación.

Ambos tenían condenas previas por robo. El que fue detenido en el momento, que tenía ligeramente disminuidas sus facultades volitivas como consecuencia de su adicción a la cocaína, reveló a la Policía la identidad de la persona que lo acompañaba, gracias a lo cual se consiguió su detención.

La Audiencia malagueña condenó a este por un delito consumado de robo con violencia e intimidación en establecimiento abierto al publico dentro de las horas de apertura y uso de armas, con las circunstancias que agravan la pena de disfraz y de reincidencia y las que la atenúan de confesión y drogadicción; y otro de hurto. En total se le impuso cuatro años, que se mantienen.

Al acusado que logró huir se le condenó también por el de robo con violencia, con las mismas agravantes, y por otro de lesiones y un tercero de hurto, por lo que se le impuso en total siete años y dos meses de prisión y el pago de una indemnización a la dependienta de 5.782,50 euros y de forma conjunta con el otro a la propietaria la cantidad de e 5.597,50 euros.

La defensa de este último presentó un recurso que ahora ha sido estimado en parte por el TSJA, de forma que se aprecia la circunstancia de drogadicción y se suprime la multireincidencia, imponiendo al procesado la pena de cuatro años de prisión por este delito de robo, manteniendo los restantes pronunciamientos, por lo que la condena es de seis años y dos meses.