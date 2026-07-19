Dos estudiantes de la UMA, finalistas de los premios 'El Sol' de publicidad con una campaña de turismo responsable

Ejemplo de uno de los carteles que presentaron para participar en los premios 'El Sol' - IMAGEN CEDIDA POR ARÁN FERNÁNDEZ Y PEPE CRIADO

MÁLAGA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos alumnos de segundo curso del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga han conseguido entrar en la lista del Concurso de Jóvenes Creadores del Festival 'El Sol', estando entre los 14 primeros clasificados de un total de 60, gracias a una campaña publicitaria que promueve el turismo responsable en Andalucía.

"Es un orgullo estar entre los clasificados, porque se trata de la primera vez que unos alumnos de la Universidad de Málaga consiguen estar nominados y llegar tan lejos", ha explicado a Europa Press, Arán Fernández, uno de los dos integrantes del equipo.

Lo sorprendente, cuenta su compañero Pepe Criado, es que ninguna universidad pública suele estar nominada y "mucho menos gente joven como nosotros que estamos todavía en segundo. Además en esta ocasión somos los únicos andaluces".

En esta edición, la Junta de Andalucía ha sido la patrocinadora y, para participar en el certamen, los jóvenes debían crear una campaña publicitaria para formentar el turismo en la comunidad, pero teniendo en cuenta problemas como el acceso a la vivienda o la saturación de los espacios. Para ello, debían presentar un vídeo, cartelería tanto para el turista como para el andaluz y una cuña publicitaria de radio.

"Lo que hicimos para intentar resolver este conflicto que nos proponían fue elegir uno de los poemas, más reconocidos de Antonio Machado --'Caminante no hay camino'--, y lo versionamos haciendo una especie de metáfora", ha explicado Criado.

"Lo que hacemos es comparar a las distintas civilizaciones que han pasado por Andalucía con caminantes, por así decirlo, porque sin ellas nuestra comunidad no sería lo que es hoy", ha señalado Fernández.

Ambos explican que lo han querido reflejar en su trabajo es que Andalucía siempre ha sido "una tierra que recibe y que el hecho de mezclarse con otras culturas es algo que el andaluz lleva dentro y tiene que seguir haciendo".

Este ese el segundo año consecutivo que los jóvenes se presentan a este certamen y tanto Arán como Pepe compaginan sus estudios con un trabajo, por lo que ven "aún más relevante" que hayan conseguido estar entre los diez mejores.

"Respecto al tiempo, estábamos un poco limitados y es cierto que todas las demás personas que estaban en la lista son de universidades privadas y realmente pueden dedicarle el 100% del tiempo a este tipo de cosas porque a veces este trabajo forma parte de su programación didáctica".

Los estudiantes explican que decidieron no contar a nadie que se iban a presentar al concurso y que, aunque fue un poco complicado, porque "durante diez días no teníamos tiempos para ellos", ha merecido la pena porque "al final lo que queremos es ganar experiencia y terminar la carrera con algo más que no sea solo la teoría".

"Somos dos locos que estamos todo el día buscando eventos, exposiciones y en definitiva oportunidades para mejorar. El año que viene, aunque nos vamos de Erasmus ya estamos mirando cómo poder participar de forma telemática porque nuestra idea es seguir presentándonos", han apuntado los jóvenes.

Este verano, por ejemplo, señalan que tienen previsto empezar a grabar un cortometraje para adentrarse también en el mundo del cine ya que en un futuro ambos querrían poder trabajar en una productora.

FESTIVAL 'EL SOL'

El Festival Iberoamericano de Comunicación Publicitaria 'El Sol' es uno de los encuentros de referencia para el sector de la publicidad y la comunicación en el ámbito hispanohablante.

El certamen, que cuenta con la colaboración de la Universidad de Málaga, celebró su 40 edición en la capital malagueña los pasados días 28 y 29 de mayo.

Con una trayectoria de cuatro décadas, el festival tiene como objetivo impulsar, debatir y premiar la creatividad y la innovación en la industria. El evento ha reunido a las principales agencias de publicidad, anunciantes y profesionales del sector con conferencias y mesas redondas sobre las tendencias emergentes del sector.

Con la finalización de esta edición, la UMA consolida su compromiso con la formación integral y práctica de sus futuros graduados en el ámbito de la comunicación, reforzando sus vínculos con el tejido profesional más destacado de la industria actual.