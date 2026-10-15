Dos heridos tras caer su vehículo por un desnivel de unos 50 metros en Málaga

Vehículo accidentado tras caer por un desnivel de unos 50 metros en Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado este jueves heridas tras caer su vehículo por un desnivel de unos 50 metros en Málaga capital, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento.

Los hechos han tenido lugar sobre las 09,50 horas cuando efectivos de Bomberos han rescatado a dos personas cuyo vehículo había caído por un desnivel de unos 50 metros en Camino de Colmenar.

Tras recibir el aviso del accidente, hasta el lugar se ha desplazado una dotación del parques Central (Martiricos), según han precisado las citadas fuentes en un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Las dos personas, que se encontraban fuera del vehículo, han sido evacuadas y, tras ser atendidos en el lugar por los servicios sanitarios del 061, han sido trasladadas a un centro hospitalario.