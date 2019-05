La edil de Cultura en funciones dice que los técnicos continúan trabajando en la adjudicación del CAC Málaga

Publicado 29/05/2019 13:11:13 CET

MÁLAGA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura en funciones del Ayuntamiento de Málaga, Gemma del Corral, ha señalado que los técnicos continúan trabajando en la adjudicación del Centro de Arte Contemporáneo (CAC). "Los técnicos están haciendo su trabajo pormenorizadamente", ha remarcado, opinando que para el informe final "no debe quedar mucho tiempo".

"Tienen toda la tranquilidad, tienen claro cuál es su trabajo y tomarán el tiempo que sea necesario", ha dicho, añadiendo que, "sí tienen claro la resolución de los recursos", aunque ha explicado que, dado que aún no tienen el informe definitivo, "no me parece prudente adelantar nada, corresponde a la mesa de contratación".

Del Corral, tras ser cuestionada por los periodistas, ha añadido, además, que sí se le ha requerido documentación extra a la probable o posible adjudicataria, que "creo que se ha aportado". "En cuanto esa documentación esté definitivamente aportada y la estudien, entiendo que podrán hacer el informe de adjudicación o no", ha agregado.

Sobre cuando irá a la junta de gobierno local, ha dejado claro que será "cuando estén los informes. No es algo que compita al equipo de gobierno", ha dicho.

Además, ha afirmado que "todos estamos interesados de que el informe salga de la manera más minuciosa y exhaustiva posible, con toda la comprobación de datos y documentación. En esa línea, los funcionarios están trabajando".

"En el momento en el que lo tengan listo, lo antes posible, pasará a junta de gobierno local", ha explicado, añadiendo que "no vamos a generar ningún tipo de presión a los técnicos que tienen que tener sus tiempos y que tienen que realizar su trabajo", ha concluido.