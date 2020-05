Edil de Economía de Málaga muestra "sorpresa" por decisión de Cassá de su baja de Cs y pasar a no adscrito

El concejal 'popular' no entrar a valorar el anuncio "a la espera de aclaraciones" y subraya la capacidad de diálogo del PP

MÁLAGA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde, ha mostrado "sorpresa" ante el anuncio del portavoz de Ciudadanos y del cogobierno de PP y la formación en la Diputación de Málaga y concejal en el Ayuntamiento de la capital, Juan Cassá, de darse de baja del partido naranja y su paso al grupo no adscrito en ambas instituciones.

Así, Conde, aunque no ha valorado en profundidad esta decisión, sí ha destacado las coincidencias en los planteamientos sobre asuntos importantes de la ciudad de los grupos de PP y Cs, socios de gobierno, además de la capacidad de diálogo de los 'populares'.

Conde, en rueda de prensa telemática y tras ser cuestionado por el anuncio, ha aclarado que acababa de conocer la noticia, por lo que "ahora mismo no puedo comentar nada más; más allá del hecho de que entiendo que ahora a quien corresponde aclarar o abundar más en esa escueta información sea al propio Cassá o el propio grupo de Ciudadanos".

"Nosotros en este sentido ahora mismo guardaremos el respeto a la decisiones en el ámbito siempre personal de cada uno y a la espera de que esta afirmación pueda aclararse o se tenga más información por parte de quienes he aludido", ha agregado.

Asimismo, Conde ha insistido en que "no podemos entrar en el ámbito personal de cada decisión de lo que cada persona o miembro de la Corporación hace", recordando, al respecto, que ya ha ocurrido en otras ocasiones como en el anterior mandato donde Juanjo Espinosa paso al grupo no adscrito tras dejar Málaga Ahora.

"No podemos ahora mismo valorar esta cuestión a la espera de esta aclaraciones que el propio interesado pueda hacer", ha incidido Conde.

En el Ayuntamiento de Málaga, en las elecciones del pasado año el PP, con 14 concejales, gobierna con Ciudadanos, que obtuvo dos, Noelia Losada --edil de Cultura y portavoz de la formación naranja en la Casona del Parque-- y Juan Cassá.

Ahora, Cassá pasará al grupo no adscrito por lo que el equipo de gobierno queda con 15 ediles, los mismos que contarán PSOE (12) y Adelante Málaga (3), por lo que el edil no adscrito será clave en muchos asuntos.

Sobre el acuerdo de gobierno, Conde ha dicho que ese acuerdo es "con el interés de los malagueños puesto encima de la mesa y tratando de que la ciudad siga avanzando positivamente", por lo que ha esperado "que de alguna manera se puedan aclarar estas cuestiones en los próximos días y estaremos a lo que vayamos conociendo".

No obstante, no ha querido entrar a valorar más sobre este anuncio de Cassá: "Me es difícil ahora mismo sin más información poder tener una claridad respecto a planteamientos" sobre cómo podría afectar que ahora el equipo de gobierno tenga 15 ediles y la oposición también sume 15, por lo que Cassá sea decisivo.

Eso sí, Conde ha recordado lo ocurrido en el mandato anterior, precisando que hubo acuerdos que se llevaron a efectos en el pleno con el voto de distintos concejales, como, por ejemplo, Juanjo Espinosa, edil no adscrito, "votando a favor de propuestas del PP".

"Nuestra capacidad de diálogo ha servido, incluso, para que cuestiones que hemos llevado a pleno haya sido con el voto no solo del grupo de Cs y PP, sino también con otras formaciones políticas", ha valorado, subrayando, por tanto "esa capacidad de diálogo que siempre lo hemos mantenido", por lo que "habrá que estar al planteamiento que Cassá haga en su esfera personal y de desarrollo a nivel político".

Por tanto, ha agregado, "estaremos a la espera de los pasos que se vayan dando". "Creo que tenemos iniciativas en las que coincidimos de forma mayoritaria con los planteamientos --en el pasado mandato y en este-- hechos con el grupo Cs, incluso con Cassá cuando era portavoz en la anterior legislatura", por lo que "no tenemos porque pensar en que no tengamos un acuerdo sobre los asuntos importantes de la ciudad".

En relación con la posibilidad de una hipotética moción de censura, Conde ha señalado que "para no entrar en futuribles" eso debe responderlo Cassá. "Debe ser él el que tenga en su decisión y planteamiento, con la renuncia a Cs, de su proyecto de legislatura, que entiendo debe estar siempre con que la ciudad siga avanzando con medidas importantes como las puestas en marcha en la anterior y este mandato", ha concluido.