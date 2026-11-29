MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con más del 49% escrutado, el PP gana las elecciones generales en Málaga y consigue cuatro escaños en el Congreso de los Diputados, logrando un 35,1% de los votos. Esta cifra supone uno menos que los cinco escaños obtenidos en los comicios de julio de 2023, cuando también fue el partido más votado en la provincia con un 38,34% de apoyo.

Por su parte, el PSOE consigue tres diputados --los mismos que en las pasadas elecciones generales-- con el 24% de los votos. En 2023 logró un 30,28% de respaldo en las urnas.

Vox repite como tercera fuerza pero mejora en diputados al alcanzar tres escaños con un apoyo del 22,17%, frente a los dos parlamentarios que obtuvo por Málaga hace tres años y medio. Entonces alcanzó el 16,48% de los votos.

Adelante Andalucía, que en las generales de julio de 2023 sólo concurrió por la provincia de Cádiz, irrumpe como cuarto partido con el 10,8% de los votos, que le permiten lograr un diputado en el Congreso por Málaga.

No alcanzan representación en la Cámara Baja por Málaga Frente Amplio y Podemos, pese a lograr el 2,7% y el 0,2% de los votos, respectivamente. En julio de 2023 lograron un escaño en el Congreso por la provincia bajo las siglas de Sumar con el 12,22% de los sufragios.

La participación en las urnas alcanza el 76,5% en Málaga, lo que sitúa la abstención en el 23,4%.