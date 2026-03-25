Emasa volverá a licitar el mantenimiento de las redes de abastecimiento y saneamiento

Archivo - Imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), activa el procedimiento para contratar los servicios destinados garantizar el buen estado de todas las redes de abastecimiento y saneamiento de la ciudad, que suman más de 3.700 kilómetros de longitud.

El consejo de administración de la empresa dependiente del Área de Sostenibilidad Medioambiental tiene previsto aprobar el próximo viernes el expediente de contratación y los pliegos del acuerdo marco de trabajos de apoyo a los que realiza la propia entidad para el mantenimiento y la conservación de estas infraestructuras, por un importe total de 35.878.184,03 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos años, con posibilidad de tres prórrogas anuales.

La licitación se pone en marcha tras la renuncia comunicada por dos de las tres adjudicatarias (las uniones temporales de empresas formadas por Conacon-Sacyr y Grulop-Licuas) del contrato, que salió a concurso por 28.073.483,6 euros (IVA incluido) y dos años de duración y que fue formalizado en junio por 26.735.314,22 euros (IVA incluido), alegando incapacidad para afrontar el incremento de costes de materiales, energía y servicios auxiliares experimentado durante este periodo.

Ante esta situación, Emasa inicia los trámites para volver a licitar el acuerdo marco con un aumento del presupuesto y con la incorporación en el expediente de un sistema de revisión de precios para adecuarlos a la evolución de los costes durante su ejecución, reducir las incertidumbres derivadas de su variabilidad y favorecer unas condiciones más ajustadas a la realidad del mercado, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El nuevo acuerdo marco se estructurará en dos lotes, cada uno de los cuales comprende aproximadamente la mitad de las redes e instalaciones gestionadas por Emasa, y se contempla el personal a subrogar de las tres adjudicatarias que vienen prestando servicio a través de los contratos vigente.