Entra en servicio el nuevo parque infantil de la plaza de las Cofradía de Málaga

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y en coordinación con el Distrito Centro, ha puesto en servicio el nuevo parque infantil en la plaza de las Cofradías.

Estos elementos sustituyen a los que fueron retirados ante el deterioro sufrido por el uso inadecuado por parte de personas que accedían al mismo. Esta decisión fue adoptada conforme a la petición de los vecinos de la zona, que han estado informados del proceso.

El nuevo espacio, con un diseño más permeable y abierto, se adecúa al tamaño de la plaza y ocupa una superficie de 191,7 metros cuadrados. El área de juego infantil está equipada con tobogán, columpios y balancines, entre otras instalaciones.

Esta actuación se ha llevado a cabo en el marco del plan de mejora de los parques infantiles impulsado por el Área de Sostenibilidad Medioambiental, cuya ejecución fue adjudicada con un presupuesto de 300.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

A través de este contrato, está prevista la reforma y sustitución tanto de elementos de juego como del pavimento de seguridad de una treintena de espacios en los once distritos de la ciudad, incluido en de la plaza de las Cofradías.

A través de este contrato, formalizado el pasado 15 de diciembre, también está prevista la restauración del área de juego que resultó dañada el pasado mes de junio por un incendio en la barriada de Maqueda (distrito Campanillas), ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Este plan da continuidad al desarrollado en los últimos años, en el que se han acometido 70 actuaciones con una inversión de 1,5 millones de euros que incluía 45 reformas integrales y la creación de seis nuevas zonas de juego en los barrios (Los Cassinis, Galeón, Chaves, Aurelio Gomollón, Lágrima y plaza de Bailén).

Actualmente, son 446 los parques infantiles que hay repartidos por toda la ciudad, incluidos los 14 ubicados en las playas, perfectamente homologados con las exigencias de la normativa europea de seguridad en materia de áreas de juegos.

En este sentido, han recordado que en lo que va de mandato han sido habilitados cinco nuevos espacios infantiles en los parques forestales de Hacienda Clavero, Andrés Jiménez Díaz, La Pelusa, La Concepción y Monte Victoria, que se suman a los otros cinco que ya había en Cerro Vallejo (Campanillas), Gibralfaro, El Morlaco y en otros emplazamientos de La Concepción y Andrés Jiménez Díaz; además de la puesta en valor el Parque del Agua en Olletas.