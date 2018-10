El equipo de gobierno de Málaga dice al PSOE que hablar de metro y Junta "es hacerlo de un cúmulo de despropósitos"

Publicado 27/02/2018 15:44:04 CET

MÁLAGA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de la capital, Carlos Conde, ha rechazado las críticas del grupo municipal socialista en relación con su actitud ante el metro, y ha asegurado que el PSOE "trata de ocultar una evidencia en la ciudad de Málaga", asegurando que "cuando se habla de metro y Junta, y quienes la dirigen, es hacerlo de un cúmulo de despropósitos en cuanto a la gestión del dinero público se refiere".

En este punto, ha dicho al PSOE, que ha criticado la gestión del equipo de gobierno en relación con el metro en la estación de La Unión del suburbano malagueño, que "no hay que irse tan lejos como se han ido", ya que "se podían haber ido mucho más cerca, en la zona de los Callejones del Perchel, y evidenciar lo que es a todas luces esa condena que tienen los vecinos y quienes nos visitan de una zona importante de la ciudad que, no sólo no presenta un aspecto como debiera ser, sino que acumula un retraso que empieza a ser alarmante".

También Conde, en declaraciones a Europa Press, ha recordado que en la zona de Cruz de Humilladero, donde está la estación de La Unión del metro, "han sido decenas los negocios que, fruto de la mala gestión de la Junta, se han visto condenados al cierre", por lo que "los casos se cuentan a decenas si se suman los de Callejones de El Perchel".

"Cuando la Junta ha gestionado este tipo de infraestructuras, como ha ocurrido en otros lugares, ha acumulado una serie de despropósitos en su gestión", ha criticado, incidiendo en que, por un lado, "ha condenado a los malagueños", y, por otro, "ha supuesto un despilfarro del dinero público".

"Eso no lo digo yo --ha continuado-- lo dice también el Consejo Consultivo y la Cámara de Cuentas cuando se han planteado cambios en los contratos en vigor y han supuestos unas modificaciones millonarias a las arcas públicas que pagamos todos los malagueños y andaluces".

METRO AL CIVIL

En cuanto al metro al Hospital Civil, Conde ha dejado claro que "nosotros también lo hemos defendido", pero ha señalado que "el modelo que pretende la Junta imponer es un modelo que entendemos no ha tenido el consenso vecinal, ese que tanto demandaba la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y que habría recibido nuestro apoyo si hubiera este consenso".

"Lo que quiere el portavoz de la Junta en Málaga, que es Daniel Pérez, es la complicidad del Ayuntamiento para acometer una decisión, en este caso, del tranvía al Civil, que desde luego va en contra de los intereses de Málaga y de los malagueños", ha advertido Conde, asegurando que "en ese sentido no nos van a encontrar".

Es más, ha continuado, la Junta "habiendo atropellado la autonomía municipal tiene toda la capacidad para hacer lo que le venga en gana", ha explicado, pero advirtiendo que lo hace "en contra de los intereses de los malagueños".

Sobre los acuerdos de la junta de gobierno local, que anulaba el proyecto de construcción del metro al Civil, ha incidido en los informes tanto del Área de Urbanismo como de Accesibilidad, que "han puesto en evidencia que casi 20.000 malagueños no van a tener garantizada su movilidad y diría casi su seguridad", además de que "es un proyecto, ese tranvía, que en algunos puntos no se ajusta a lo que la propia norma autonómica y municipal establece".

Por todo ello, ha dicho que "más le vale al portavoz socialista abordar estos asuntos con interés y pedir lo que pide el pleno" en alusión a que se aborde "a la mayor celeridad" la obra en los Callejones del Perchel, además de que "pida para Málaga lo que se hace en Sevilla, donde se tienen tres turnos para acabar la obra y aquí en Málaga todavía estamos esperando esa agilidad y celeridad".

"Este agravio comparativo podría rechazarlo el PSOE y trabajar en el interés de los malagueños y no en el interés de la Junta, que en este caso gobierna ajeno a los intereses de la ciudad", ha concluido.