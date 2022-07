El equipo de gobierno en Torremolinos descubre una deuda de 880.000 euros por no responder el PSOE a una demanda

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno de Torremolinos (Málaga), Luis Rodríguez, ha informado de que han descubierto una deuda de 880.000 euros de la que se ha tenido constancia "por un requerimiento de pago que tiene su origen en la ejecución de una sentencia ante la que la entonces responsable de Urbanismo, la socialista Maribel Tocón, decidió no contestar".

Según ha indicado, la deuda que debe asumir el Ayuntamiento "viene recogida en un auto de ejecución de una sentencia en la que se dio la razón a una comunidad de propietarios que denunció el recrecimiento de dos plantas de un hotel de la ciudad".

"Una sentencia que era de imposible cumplimiento, ya que no se podía derribar el hotel, y que originó una ejecución sustitutoria en la que la comunidad de propietarios reclamó 880.000 euros", ha precisado Rodríguez.

Ante esta reclamación, ha lamentado que "la respuesta por parte de la entonces responsable de Urbanismo fuera ninguna". "No contestó, decidió callarse. ¿Y saben lo que implicaba eso? Que condenaban sí o sí al Ayuntamiento. El PSOE sabía lo que implicaba su silencio y sabían también que les habían condenado", ha criticado.

El portavoz municipal ha dicho no comprender el hecho de que "no respondieran o no intentaran sentarse con la comunidad de propietarios para llegar a un acuerdo".

"La opción elegida fue la inacción absoluta. Y el auto de ejecución de la sentencia así lo refleja, diciendo que sorprende la falta de respuesta del Ayuntamiento, que motiva que ahora los torremolinenses tengamos que pagar 880.000 euros", ha subrayado Rodríguez ante lo que considera "un absoluto escándalo".

Ha exigido a Tocón "que dé la cara". "Que explique a los torremolinenses por qué ahora tenemos que pagar 880.000 euros y también cómo es posible que este auto de ejecución, de fecha junio de 2020, haya estado enterrado hasta que hemos sido conscientes de él por un requerimiento de pago", ha sostenido.

Ha recordado que esos 880.000 euros "se suman a los cerca de 1,6 millones de euros de intereses generados por no devolver las ayudas para el museo de la ciudad".

"Hay una clara responsabilidad política y advierto, estudiaremos también otro tipo de responsabilidades", ha señalado Rodríguez, quien ha adelantado que por parte del equipo de gobierno actual ya se ha contactado con la comunidad para negociar el pago de tal forma que sea lo menos lesivo posible para los torremolinenses.

Además, se han afrontado cambios en la asesoría jurídica para profesionalizar este departamento de tal forma que cuestiones de esta naturaleza "sean abordadas a partir de ahora en tiempo y forma".