Archivo - Comisaría de Torremolinos-Benalmádena. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha esclarecido en Benalmádena (Málaga) dos casos relacionados con el fenómeno 'curis', que se refiere a cuentas anónimas en redes sociales creadas para publicar memes, dibujos, caricaturas o videos cortos que señalan, de forma sarcástica, a profesores y alumnos en las aulas. En concreto, estos hechos han sucedido en dos institutos distintos en dicha localidad.

Así lo han informado desde la Comisaría provincial en una nota, en la que han precisado que los hechos ya han tenido consecuencias en el ámbito escolar, ya que dos menores han sido expulsados de sus respectivos centros durante un mes por la difusión de este tipo de publicaciones en redes sociales.

Han explicado que los agentes han investigado ambos casos tras las denuncias correspondientes, de forma que han contactado con los supuestos implicados y remitiendo los hechos acaecidos a la Fiscalía de Menores.

Policías adscritos al grupo de Delincuencia Urbana 2 y agentes de Ciberdelincuencia de la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena han sido los encargados de llevar a cabo las pesquisas.

Los hechos han ocurrido en dos institutos de Benalmádena, teniendo como nexo en común el fenómeno 'curis', que ha puesto al descubierto cómo estas publicaciones "pasan de la sátira a la difamación, con alumnos y profesores como objetivos", han destacado.

Así sucedió en uno de estos centros escolares cuando el director de uno de ellos acudió a la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena para denunciar la difusión, a través de una conocida red social, de publicaciones de carácter vejatorio contra varios docentes.

Una vez iniciada la investigación, los agentes constataron que se trataban de fotografías y montajes audiovisuales realizados mediante herramientas de edición digital e inteligencia artificial, usando rostros reales de los profesores que eran representados en situaciones "ridiculizantes, sexualizadas y potencialmente degradantes", y por tanto susceptibles de menoscabar gravemente su dignidad e integridad moral.

Por este motivo, los agentes de Ciberdelincuencia realizaron el pertinente análisis técnico de los perfiles, obteniendo y preservando las evidencias digitales e iniciando la práctica de diligencias testificales que, junto a la denuncia, posibilitaron la identificación de un menor de 16 años como presunto artífice de los hechos.

En el transcurso de las diligencias, el joven fue oído en exploración, en calidad de investigado no detenido, por su presunta implicación en un delito contra la integridad moral, dándose cuenta de todo a la Fiscalía de Menores.

Por su parte, el instituto incoó un expediente disciplinario al menor acordando su expulsión durante 30 días, que derivó finalmente en un cambio de centro, han señalado desde la Policía Nacional.

El segundo caso en la localidad se inició por la denuncia de dos profesores de otro instituto, ante las publicaciones realizadas en una red social donde, incluso, a uno de los docentes se le atribuían "aproximaciones indecorosas a alumnas, todo ello a través de difusiones que se ajustan al fenómeno 'curis'".

En este caso se llevó a cabo la pertinente investigación, identificándose a una adolescente como presunta responsable. Las consecuencias escolares para esta alumna derivaron también en la suspensión del derecho a asistencia a clase durante un mes.

ADVERTENCIAS

Desde la Policía Nacional han indicado que estas no han sido las únicas denuncias actuales relacionadas con incidencias significativas en el ámbito escolar, que también se han producido en los mismos centros escolares afectados por el fenómeno 'curis'.

Recientemente, en uno de ellos, se denunció la presunta divulgación de imágenes íntimas de una menor y, tras la denuncia de los hechos, los agentes identificaron a los supuestos autores, remitiendo lo investigado a la Fiscalía.

En el mismo centro también una publicación en redes "traspasó las pantallas, siendo el motivo de una pelea en el patio"; hecho que dio lugar a la intervención del grupo investigador.

Desde la Policía Nacional han advertido de que "si eres de los que te escondes tras una red social para humillar a los demás, recuerda que puedes estar cometiendo un delito y una cuenta anónima no te hace intocable".

"Pasar del humor a convertir a un compañero o profesor en el blanco de las burlas, puede convertirse en un grave problema. Usar un dibujo y no poner su nombre no impide que sus compañeros y el ámbito escolar puedan reconocer perfectamente de quién estás hablando", han indicado en la nota. Asimismo, han incidido en: "Si ves que una publicación humilla, no la compartas y si sufres acoso, no dudes, denúncialo".