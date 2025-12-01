El escritor François Jaran-Duquette, gana la XIX edición del Premio Málaga de Novela con 'Animales agostados'

La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, el director de la editorial Galaxia Gutenberg, Joan Tarrida; y Alfredo Taján, miembro del Jurado, presentan al ganador del premio Málaga de Novela François Jaran-Duquete. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El escritor François Jaran-Duquette ha sido el ganador de la XIX edición del Premio Málaga de Novela por su obra 'titulada Animales agostados'.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, en colaboración con la editorial Galaxia Gutenberg, convoca cada año este galardón, que está dotado con 25.000 euros en concepto de premio. En esta edición se han presentado 602 originales, un 24% más que en 2024.

La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, junto al director de la editorial Galaxia Gutenberg, Joan Tarrida; el ganador del premio François Jaran-Duquete; y Alfredo Taján, miembro del Jurado que ha leído el acta, ha presentado la obra ganadora.

El jurado ha propuesto la obra 'Animales agostados' al valorar en la novela "la originalidad por la elección del tema interesante en un momento de la primera postguerra, de la que traza una fotografía muy precisa, con unos conocimientos previos muy profundos y una audacia narrativa con mezcla de géneros".

También "por su belleza literaria justificada por la complejidad coral, voces múltiples, que hacen que se enriquezca la complejidad del relato" y por "el buen uso y corrección del idioma al tratarse de una novela muy bien escrita y estructura"; destacando, además, el "excelente dominio del lenguaje, calidad de página y estilísticamente sobresaliente".

Se han recibido originales fundamentalmente procedentes de España, aunque también se han recibido originales de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Italia, Islandia, México, Reino Unido y Venezuela.

El jurado ha estado presidido por la directora general de Cultura, Susana Martín, e integrado por Luis Alberto de Cuenca, Antonio Soler, Eva María Díaz Pérez, Alfredo Taján, Mercedes Monmany y Ana Cabello.

El Ayuntamiento, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, pretende con esta convocatoria fomentar e impulsar la promoción de la lectura y de la creación literaria. Este premio cuenta con un alto prestigio y popularidad y está situado en un lugar destacado en el ranking de los premios literarios convocados en España en habla hispana.

El objeto es premiar una novela original, inédita y no premiada anteriormente, como vehículo para promocionar la literatura y, en particular, la novela, vinculándola al nombre de la ciudad de Málaga.

François Jaran-Duquette nace en Montreal (Canadá) en 1976. Alrededor de 2001 se muda a Europa. Después de vivir en Madrid, París, Múnich y Valencia, se instala definitivamente en Madrid, donde es profesor titular de filosofía en la Universidad Complutense. Además de publicar libros de filosofía, escribe también ficción. 'Animales agostados' es su primera novela.

El Premio Málaga de Novela es una iniciativa que mantiene intacto el objetivo con el que nació, el fomento de la literatura y la creación literaria en general y en concreto del género literario de novela, así como el fomento de la lectura.

Este galardón literario es uno de los más importantes en lengua española. En la primera edición resultó ganador el periodista Miguel Mena, con 'Días sin tregua'; en la segunda edición se alzó con el premio el narrador malagueño Pablo Aranda con 'Ucrania', los dos títulos editados por Destino; la tercera edición, ya con Fundación Lara, fue para 'Pregúntale a la noche del poeta' y narrador de Palma de Mallorca, Eduardo Jordá.

En la cuarta edición el ganador fue José Ángel Cilleruelo, narrador, ensayista, traductor y poeta, con 'Al oeste de Varsovia'; en la quinta edición el premio fue para el alicantino José Luis Ferris por su obra 'El sueño de Whitman'; y en la sexta edición la escritora Sara Mesa se alzó con el galardón con 'Un incendio Invisible', donde retrata lo absurdo de la sociedad contemporánea.

La séptima edición fue premiada la escritora y periodista Eva Díaz por su obra 'Adriático'; la octava edición fue para el escritor sevillano Luis Manuel Ruiz, por 'Temblad Villanos'; la novena convocatoria fue para Herminia Luque, por su novela 'Amar tanta belleza'; la décima la ganó la escritora María Tena por 'El novio chino'; y la undécima recayó en el malagueño Antonio Fontán con la obra titulada 'Sol poniente'.

La décimo segunda edición la ganó Adolfo García Ortega por 'Una tumba en el aire'; la décimo tercera fue ganada por la novela 'Centroeuropa' de Vicente Luis Mora, único autor que ha conseguido los premios Málaga de Novela y Ensayo. Alberto de la Rocha fue el ganador de la décimo cuarta edición por su novela 'Los años radicales' y el escritor marroquí afincado en Madrid Mohamed El Morabet, por su obra titulada 'El Invierno de los jilgueros' fue el ganador del XV Premio Málaga de Novela.

En la décimo sexta edición se alzó con el premio Joaquín Azaustre con 'El querido hermano'; Mario Cuenca Sandoval, con su obra 'Aurora Q' fue el autor ganador de la décimo séptima edición; y Kevin Anthony Legrá Gámez obtuvo el galardón en la edición de 2024 con su novela El precio de un ideal.