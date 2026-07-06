La Escuela Taurina de la Diputación de Málaga inaugura en Marbella la I Liga Internacional de Escuelas de Tauromaquia

Cartel de la I Liga Internacional de Escuelas de Tauromaquia. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Taurina de la Diputación de Málaga forma parte del grupo de escuelas fundadoras de la I Liga Internacional de Escuelas de Tauromaquia, un nuevo circuito, promovido por la Unión Internacional de Escuelas de Tauromaquia, que se inaugurará en la plaza de toros de Marbella (Málaga) el viernes 10 de julio a las 21,00 horas.

El objetivo de esta iniciativa, que celebra su primera edición, es reforzar la formación de los alumnos y favorecer la colaboración entre centros taurinos de distintos territorios.

El festejo inaugural contará con Samuel Mancilla, de la Escuela Taurina de Algeciras, como escuela invitada; Manolo Martínez, de la Escuela Taurina Provincial de Málaga; Blas Márquez, de la de Linares; João Fernandes, de la Escola José Falcão; Pablo Torres, de la Escuela Taurina de Valencia; y Fernando Donoso, de la Escuela Taurina de Badajoz. En la novillada se lidiarán cinco novillos de Aguadulce y uno de Fermín Bohórquez.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha destacado que la participación de la Escuela Taurina Provincial como fundadora de esta primera Liga Internacional supone "un reconocimiento al trabajo que se viene realizando en la formación de nuevos valores y al compromiso de la institución provincial con la promoción de la tauromaquia desde la base" de acuerdo a un comunicado de la Diputación de Málaga.

Salado ha señalado que Marbella y la provincia serán "el punto de partida de un proyecto que refuerza la formación de los jóvenes valores del toreo y que nace con vocación de crecimiento internacional". A su vez, ha subrayado que acoger la primera novillada del calendario sitúa a Málaga "en el inicio de una iniciativa que permitirá a los alumnos medirse, aprender y convivir con jóvenes de otras escuelas de España y Portugal".

El presidente ha añadido que esta liga "representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre escuelas, favorecer el intercambio de conocimientos y dar mayor visibilidad al esfuerzo de los alumnos y al trabajo de los equipos docentes que los acompañan en su formación".

La primera edición de esta liga se desarrollará en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre en un calendario repartido entre España y Portugal. La competición contará con un sistema de puntuación que valorará las actuaciones de los alumnos en cada uno de los festejos programados que se irá actualizando a lo largo del circuito. Una vez finalizado el calendario, la suma de los puntos determinará la escuela ganadora.

En total participarán 13 escuelas taurinas, entre las que se encuentran las escuelas taurinas de la Diputación de Badajoz, Écija, Diputación de Valencia, Comunidad de Madrid, Diputación de Castellón, Motril, José Falcão de Vila Franca de Xira, Moita, Diputación de Albacete, Linares, CITAR de Guadalajara y Escuela Taurina de Guadalajara.

La iniciativa nace con voluntad de crecimiento y con el objetivo de incorporar en futuras ediciones a escuelas de otros países como Francia y México, ampliando así la dimensión internacional del proyecto y consolidando un espacio estable de encuentro, formación e intercambio entre la cantera taurina.