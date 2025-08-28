La escultora Laura Guadix Martín obtiene el primer premio de la Muestra Joven de Artes Visuales 'MálagaCrea'

Archivo - La Caja Blanca de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La escultora Laura Guadix Martín ha obtenido el primer premio de la Muestra Joven de Artes Visuales 'MálagaCrea' 2025, dotado con 2.200 euros, con su obra 'I can breath water/Puedo respirar agua'.

La Caja Blanca acogió este pasado miércoles la entrega de premios y la inauguración de la exposición con los trabajos finalistas, que se podrá visitar de forma gratuita hasta el 23 de septiembre.

El podio de esta edición lo han completado Eva Fernández Díaz, que ha obtenido el segundo premio con la obra 'Un nido en mi salón', mientras que el tercer premio ha sido para María del Rocío Guerra Caraver con 'Yuxtaposición de signos', ambas en la modalidad de pintura.

El segundo y el tercer premio están dotados con 1.500 y 1.100 euros, respectivamente, según han señalado desde el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Asimismo, han recibido menciones especiales los finalistas Clara González Jiménez, con su escultura 'Por 10 pesetas'; María López Muñoz, por 'Resquicios del hortelano' en la modalidad de fotografía; y Andrea Reina Carrillo, por la obra pictórica 'Control y redención'.

Por otro lado, han destacado que la edición de este año ha tenido una gran participación, con un total de 169 obras presentadas en las distintas disciplinas y modalidades artísticas que abarca esta muestra, tales como fotografía, pintura, dibujo, escultura, grabado, vídeo-arte, instalaciones o multidisciplinar.

En cuanto al jurado, lo componen cada año personas de reconocido prestigio profesional relacionadas con el mundo de las artes visuales. Para esta edición se ha contado con la colaboración de Helena Juncosa, directora artística del CAC Málaga; Marta del Corral, comisaria de exposiciones; y Tecla Lumbreras, comisaria de exposiciones y profesora de la UMA.

Como en ediciones anteriores, el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga organiza esta Muestra de Artes Visuales con el objetivo de impulsar la aparición de nuevos valores y fomentar el talento de jóvenes artistas malagueños entre los 15 y 35 años.

Además, las 16 obras finalistas de esta edición estarán expuestas en La Caja Blanca y se podrán visitar, de forma gratuita, de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, excepto festivos. De esta manera, se da la oportunidad a los jóvenes artistas de exponer su obra y promocionar su trabajo para impulsar su carrera artística.