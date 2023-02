Espadas (PSOE-A): "El 28M hay que votar ayuntamientos que piensen en la gente, en sus vecinos y en la Andalucía real"

MÁLAGA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha incidido este domingo en que el próximo 28 de mayo en las elecciones municipales hay que votar "ayuntamientos de la gente, gobiernos locales que piensen en la gente, en sus vecinos, en las preocupaciones, en la Andalucía y Málaga real".

Además, ha vuelto insistir en que el "principal problema" de Andalucía es la sanidad y ha criticado que el modelo de Juanma Moreno --presidente de la Junta-- "no es la defensa de la sanidad pública, es la privatización y la sanidad privada".

Así lo ha señalado este domingo en el acto de presentación de la candidatura del secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, a la Alcaldía de la capital, en el que también han participado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la viceportavoz municipal del PSOE, Begoña Medina.

También en su intervención, Espadas ha valorado la gestión de Sánchez en el Gobierno central, frente a lo que hace "un gobierno de derechas en Andalucía", al tiempo que ha criticado que en la región andaluza" avanzamos en desigualdad".

"Para avanzar todos hay que proteger a los que no van tan rápido. Avanzar y no proteger es sencillamente generar desigualdad", ha advertido, al tiempo que ha añadido que esto es "la diferencia entre un gobierno socialista y lo que vemos actualmente en Andalucía".

En este punto, ha aludido a la sanidad y ha criticado que la región "lidera, desgraciadamente, las estadísticas que dicen que en esta Comunidad es donde más tiempo se tarda para que te atienda tu médico de Atención Primaria".

"La sanidad pública y la Atención Primaria son la puerta de entrada al mecanismo de igualdad y esa puerta de acceso es fundamental que esté abierta, bien dotada y que los profesionales que trabajan en ella se sientan respaldados", ha incidido el secretario general del PSOE de Andalucía.

No obstante, ha advertido de que pese a que Gobierno central "está transfiriendo más recursos que nunca" para la sanidad, "el que peor lo está gestionando" es Juanma Moreno. "El problema es que su modelo --de Moreno--, no es la defensa de la sanidad pública, es la privatización y la sanidad privada, a la que no deja de transferir recursos, quitándoselo a lo que necesitan los ciudadanos, que es la sanidad pública".

A su juicio, en Andalucía la sanidad "se está deteriorando y volviéndola mediocre y haciendo que la gente se tenga que sacar un seguro privado".

"La derecha lo que busca es que la gente dude de lo público, que la gente crea que no somos capaces de gestionar un buen sistema de sanidad pública en España", ha señalado, al tiempo que ha agregado que "los ciudadanos se tienen que movilizar y tienen que decirle al Gobierno andaluz que necesitamos una sanidad pública que funcione", ha asegurado.

Por otro lado, también Juan Espadas ha criticado el nivel de ejecución de los fondos europeos en Andalucía por parte del Gobierno de la Junta.

A su juicio, "no puede ser que lleguen fondos para transformar Andalucía y estén en los cajones del Gobierno andaluz por incapacidad de gestión o, sencillamente, porque prefieren confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez en vez de ponerse a trabajar, que es lo que toca". "Trabajar por sacar Andalucía adelante y generar empleo", ha concluido.