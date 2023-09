Espadas: El PSOE-A volverá a ser "clave de bóveda" para promover la "igualdad" en el desarrollo autonómico

MÁLAGA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha augurado este sábado que la federación socialista andaluza "volverá a ser esa clave de bóveda" necesaria para que el "desarrollo autonómico" se entienda "desde la igualdad".

Así lo ha aseverado Juan Espadas en el transcurso de su intervención en el acto de inicio del curso político que el PSOE ha celebrado este sábado en un hotel de Málaga con la participación del secretario general del partido y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública en funciones, María Jesús Montero, entre otros dirigentes socialistas.

En un contexto marcado por las posibles negociaciones con partidos nacionalistas e independentistas para la investidura del próximo presidente del Gobierno tras el resultado de las elecciones generales del 23 de julio, Juan Espadas ha proclamado que "todos tenemos que avanzar en cada rincón para tener las mismas opciones y oportunidades", y "necesitamos un Gobierno de España que así lo asegure", y que, en su opinión, debe y "va a presidir un socialista" para "sacar a este país adelante".

"Andalucía estará ahí" y "trabajará por la igualdad y por que Pedro Sánchez siga liderando este país, como dijeron las urnas del 23 de julio", ha proclamado también el líder del PSOE-A, que ha augurado en esa línea que la federación socialista andaluza va a tener "claramente un papel decisivo" en el nuevo curso político que ahora comienza.

TRASLADA A SÁNCHEZ EL RESPALDO DEL PSOE ANDALUZ

Espadas ha trasladado a Sánchez el respaldo del PSOE-A "no sólo a la acción de gobierno" del actual Ejecutivo en funciones, sino a "la posición de negociación, diálogo y convivencia que este país necesita y que ha votado el 23 de julio", y va a estar "apoyando que el diálogo, la convivencia y los acuerdos sean la marca de identidad del PSOE".

Espadas ha defendido que "la gente, de forma mayoritaria, ha dicho alto y claro" al PP en la cita del 23J "que su proyecto de país no es el que quiere, que en su proyecto no cabe la realidad infinita de muchos territorios que son diversos, que quieren trabajar en el proyecto de España, pero que pueden opinar o pueden tener reivindicaciones diferentes a las de otros territorios".

"El 23 de julio, la mayoría de los españoles en todos los rincones del territorio han dicho una vez más, como tantas otras en la historia, que España no es uniforme", sino que "es diversa", y "lo que hay que saber es gestionar bien esa diversidad", según ha apostillado el líder del PSOE-A, que ha agradecido a Sánchez su "buena cabeza y sentido común" para "reconducir" la situación de España que heredó del anterior Gobierno de Mariano Rajoy, "hacia la gobernabilidad y la convivencia que construye".

Eso "no significa ni debilidad ni que estemos de acuerdo con los planteamientos de los independentistas", sino que "queremos a nuestro país y queremos construir desde el diálogo acuerdos por la gobernabilidad", según ha dicho también el líder del PSOE-A, quien ha avisado de que, tras el "sainete" del debate de investidura al que se va a someter al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, vendrán "semanas en las que la presión de la derecha, cuando ya no pueda más que reconocer la evidencia, se vuelva justamente contra" los socialistas, "para intentar romper lo que los ciudadanos han decidido el 23 de julio".

DESDE LA DERECHA "VAN A INTENTAR REVERTIR" EL RESULTADO DEL 23J

"Van a intentar revertir ese resultado" de las elecciones "metiéndole presión a la olla para que haya unas nuevas elecciones y no sea posible llegar a ningún tipo de acuerdo", ha augurado Juan Espadas, que frente a ello ha recomendado "cabeza fría y sentido común" para "intentar llegar a un acuerdo en la medida de lo posible, porque esa es nuestra tarea y es lo que han querido los ciudadanos", ha remarcado.

El secretario general del PSOE-A ha querido dejar claro que, como dijo Pedro Sánchez, "desde el minuto uno, nuestro diálogo y nuestra capacidad de acuerdo tienen una frontera, un límite, que se llama la Constitución", y ha pedido "que nadie tenga la menor duda de que el Partido Socialista no va a rebasar esa línea".

Espadas ha defendido que los andaluces dieron "una lección" histórica en el proceso de acceso a la autonomía durante la transición a la democracia, "desde la igualdad, desde el trabajo y desde la competencia digna y legítima de todos los territorios por la igualdad de oportunidades", desde la premisa de que "ninguno" puede ser "más que otro", pero "tampoco menos", y ha incidido en que "vamos a seguir trabajando en la misma línea".

Por otro lado, Espadas ha ironizado sobre la "carita que se le quedó a la derecha de este país la noche de las pasadas elecciones" del 23 de julio, "porque no se esperaban que la gente iba a decir lo que no decían ni las encuestas ni las tertulias", así como ha reconocido "la resistencia y fortaleza" de Pedro Sánchez y su "visión para anticiparse a lo que la sociedad está demandando, la verdad del día a día".

El líder del PSOE-A ha subrayado que el 23J "la sociedad española se movilizó para parar la creciente ola de la derecha que sólo un mes después de las municipales estaba haciendo realidad lo que ya veníamos avisando, sus pactos con la ultraderecha y los retrocesos". "Las derechas no venían a avanzar, si no a desmontar" lo conquistado por los socialistas, ha lamentado Juan Espadas, quien ha remarcado que, en la pasada cita con las urnas, "la gente habló para decir que no quería eso, no quería retroceder".