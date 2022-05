Espadas, sobre 'Sumar' de Yolanda Díaz: "Lo que venga de la izquierda, si tiene sentido común, bienvenido sea"

MÁLAGA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, se ha referido este jueves a la denominación 'Sumar' que la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz ha registrado para impulsar su proyecto de escucha y ha considerado que "lo que venga de la izquierda, en este caso, si tiene el sentido común y la capacidad de construir, para nosotros, bienvenido sea".

Porque, ha continuado, "será un interlocutor del PSOE, que es la fuerza de referencia sin duda, en la izquierda de este país, la fuerza que más ha gobernado España y Andalucía y la que, realmente, ha demostrado ser capaz de estar para lo que necesitan los andaluces en cada momento".

Así lo ha señalado Espadas, que junto con el secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, han presentado el programa electoral socialista para la provincia para el 19J junto a los candidatos por Málaga; y tras ser cuestionado por los periodistas sobre una valoración de 'Sumar' de Yolanda Díaz.

"Proyectos como los que plantea Yolanda Díaz, que entendemos que son proyectos como ella misma explica, que necesitan todavía de un proceso de maduración durante meses y que piensan más bien en las próximas elecciones generales a las que todavía le quedan; creo que pasan, como ella ha contado, por explicarlo a nivel de la geografía nacional y por ir conformado una confluencia de partidos a la izquierda del PSOE o de otro tipo de entidades ciudadanas que quieran respaldarlo", ha sostenido.

Por otro lado, en relación con el proceso actual en Andalucía, ha añadido que Díaz ya lo ha explicado, y, de hecho, "es un proceso de coalición de una serie de fuerzas políticas, que entorno a esa marca han constituido una oferta, una propuesta electoral, que está arrancando, que todavía necesita de una madurez, incluso, en la propia cohesión entres esas fuerzas políticas".

Así, ve "una buena noticia" que "en vez de presentarse en distintas fuerzas políticas pequeñas con dificultades para poder acceder a tener representación en el Parlamento, hayan concentrado sus fuerzas para poder conseguir que ningún voto progresista o de izquierdas se pierda por no alcanzar el nivel mínimo".

Esto, ha continuado Espadas, permite que no se produzcan cosas como las que a veces ocurren, "que el voto de una persona de izquierdas o progresista que se deposita en una fuerza política muy pequeñita y que es legítimo, a veces se pierde a la hora de hacer el reparto electoral y puede acabar, justamente, en el sitio contrario, en la fuerza política de derecha o extrema derecha en la que nunca pensaste que al final le iba a tocar un diputado más como consecuencia de que tu voto de izquierdas no consiguió agruparse y ser suficientemente fuerte".

ELECCIONES ANDALUZAS

Por ello, ha insistido en que estas elecciones andaluzas van a ser unos comicios donde los ciudadanos "tienen que pensar muy bien si quieren una orientación hacia la derecha y la ultraderecha o una orientación hacia el progreso y la izquierda".

Al respecto, se ha referido a unas recientes declaraciones del presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, que decía que "esto va de avanzar y retroceder", asegurando que "ya por copiar nos copia incluso las reflexiones", pero, "en este caso, acierta".

"Lo llevo diciendo mucho tiempo esto va de avance o retroceso. La cuestión es qué entiende él por avance y qué entendemos nosotros por retroceso", ha agregado, al tiempo que ha dicho que para el PSOE es "avanzar en derechos, no restringir derechos; para nosotros es avanzar y consolidar las libertades, o avanzar en la capacidad de autogobierno; no limitar y restringir capacidad de autogobierno o, sencillamente, fomentar determinados tipos conductas en la sociedad de confrontación y otras cuestiones", como las que se ven "en los que han sido sus socios de gobierno y al que no ha sabido parar el PP".

A juicio del líder del PSOE-A, "el gran problema del PP, además, de su clara y manifiesta incapacidad de gestión, porque a la luz de los datos nos remitimos"; es que "han sido la puerta de entrada en España a la ultraderecha".

"Ante eso solo queda la reacción de la izquierda, explicando a los ciudadanos, informando de manera honesta, sincera, que la alternativa no pasa, sencillamente, por renunciar a lo que hemos conquistado estos años, pasa por ser capaz de mejorarlo, de hacerlo mucho mejor, y por supuesto no hacerlo, por ejemplo, restringiendo la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres, cuestión sobre la que no estamos dispuestos a retroceder ni un ápice", ha concluido.