Espadas no descarta una comisión de investigación sobre la alcaldesa de Marbella: El "goteo diario" exige explicaciones

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha considerado este jueves que las reiteradas informaciones que aparecen sobre la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y la relación de su marido con una sociedad internacional incursa en actividades delictivas, que ha descrito como "un goteo diario que requeriría algunas explicaciones".

En rueda de prensa para presentar las enmiendas parciales de su grupo parlamentario al proyecto de Presupuestos de 2023, Espadas ha sostenido que "soy bastante respetutoso con un proceso judicial en marcha", que se encuentra en la Audiencia Nacional como ha recordado, y ha argumentado entonces que "los vecinos y las vecinas estarán estupefactos viendo las relaciones de quien les gobierna con una trama internacional que no se dedica a cuestiones sanas".

Sobre la posibilidad de pedir una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, ha asegurado que "no, no, en absoluto está descartada", convencido de que hay "dejar trabajar a la Audiencia Nacional", antes de considerar que "estas informaciones deben ser objeto de alguna explicación política" y ha lamentado "amenazar sobre si se pregunta", una reacción que ha considerado "ni es democrática ni dignifica el estilo de hacer política" de quien lo hace.

"Pedir explicaciones es lo menos que se despacha", ha sostenido Espadas, quien ha ironizado sobre "la mandíbula de cristal del PP cuando se habla de ellos".

El líder de los socialistas andaluces ha estimado que "están apareciendo informaciones preocupantes", para preguntarse entonces por la reacción del PP andaluz y considerar que "no sé por qué el PP entiende que pedir una aclaración a la señora Muñoz o un responsable político respecto a estas informacioens les intimida tanto".

"Qué estaría haciendo el PP si estuviéramos hablando de un alcalde o alcaldesa socialista y de un proceso judicial", ha proseguido blandiendo Espadas, para colegir entonces si "no le pediría al PSOE que aclarara estas conexiones, ese patrimonio".

El secretario general del PSOE-A ha recordado que el PP de Andalucía "lleva 15 años personándose y siendo acusación popular en todas las cuestiones donde ha entendido que ha habido vulneración del ordenamiento jurídico, ha dedicando mucho tiempo y dinero a personarse en procedimientos y en acusar públicamente al PSOE de todo tipo de cuestiones", para defender que la reacción socialista ha sido bien distinta.

"Creo que hemos sido bastantes respetuosos, hemos pedido explicaciones y no hay una sola explicación, me parece muy grave con lo que está apareciendo a la luz pública", ha afirmado Espadas, quien ha apuntado que "me parece increíble que el señor Sanz, que se ha personado personalmente en los procesos judiciales, que es legítimo que lo haga, nos amenaza a quienes pedimos explicaciones políticas".

Espadas se ha preguntado "por qué tiene que ocultar el PP para, en vez de dar explicaciones, se viertan amenazas" mientras que ha defendido que "en este Parlamento ha habido muchas explicaciones, está lleno de intervenciones, hasta de comisiones de investigación y ahora no se puede explicar nada".

"El PP se toma muy mal tener que explicar qué está pasando ahí", ha apostillado el secretario general del PSOE-A, quien ha estimado que "se deben como partido de gobierno de Andalucía" y argumentar que "si no la quieren dar tomaremos nota" con el referente de que "los tribunales siguen trabajando y creemos que hay que respetar su trabajo".