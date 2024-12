España destaca que "las obras de Sando forman parte del pasado, del presente y del futuro. Nos enorgullecen a todos"

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha destacado que las obras de Sando "forman parte del pasado, del presente y del futuro", a lo que ha añadido que estas "nos enorgullecen a todos".

En este sentido se ha pronunciado este pasado lunes durante la presentación en Málaga del libro conmemorativo de del 50 aniversario de la empresa en el marco de un concierto benéfico en el Teatro Echegaray, al que también asistieron el alcalde de la ciudad Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación Francisco Salado y el presidente ejecutivo de Sando Luis Sánchez Manzano.

Así, en su intervención, Sánchez Manzano ha puesto en valor la capacidad de cumplimiento y resiliencia de la empresa en este periodo: "Conocedores de la evolución de nuestra sociedad, hemos ido apostando por la calidad, la innovación y la sostenibilidad convencidos de que deben ser elementos clave en la estrategia de la empresa para ser más competitivos en los nuevos tiempos".

Por su parte, Francisco Salado, ha puesto de manifiesto la relación de la Diputación de Málaga con la compañía, argumentando como ejemplo el Caminito del Rey y la repercusión que esta infraestructura de Sando ha tenido en la provincia: "Nuestra experiencia con Sando es un ejemplo de satisfacción por el trabajo realizado: en un año, con garantía, calidad y sin modificados".

Asimismo, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía también incidió en el valor de las infraestructuras ejecutadas por la compañía: "Las obras de Sando forman parte del pasado, del presente y del futuro. Nos llenan de orgullo a todos". Y puso en relieve la figura del fundador: "Detrás de un gran empresario suele haber una gran persona y en José Luis se cumple a rajatabla".

Por último, Francisco de la Torre finalizó la primera parte del evento destacando lo que ha su juicio son dos de las claves de Sando: "Destacaría el compromiso por la innovación y la sostenibilidad".

Tras las intervenciones, los más de cuarenta músicos de la Wind Simphony Orchestra de EL CAMM, el Centro de Arte de Música Moderna de Málaga, ofrecieron un concierto de Navidad bajo la dirección del maestro José Manuel Leal Gómez y organizado por Fundación Sando y el Ayuntamiento de Málaga.

Dentro del repertorio interpretaron temas como Festival Fanfare for Christmas o Let the bells ring, así como canciones más populares, como Cantando la Navidad, aunque destacaron especialmente las actuaciones del Coro Gospel ELCAMM y del Coro Joven de Málaga.