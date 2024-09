Especialistas de Quirónsalud Málaga recomiendan un calzado para niños "espacioso, flexible y sujeto"

MÁLAGA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Expertos de Quirónsalud Málaga ha puesto el foco, coincidiendo con el inicio del curso escolar, en la importancia de un calzado respetuoso con la salud de los niños y contrarrestar así "el preocupante dato que señala que seis de cada diez niños usan calzado inadecuado". Así, recomiendan que sea "espacioso, flexible y sujeto".

"No es un tema baladí", según advierte el doctor Juan Carlos Carrera, jefe de Podología del Hospital Quirónsalud Málaga, quien señala que "prevenir posibles complicaciones en los pies de los niños durante su desarrollo puede evitarles muchísimos problemas, no solamente de pie, sino de tobillo, de rodilla, de espalda y de cadera".

Los podólogos recomiendan una revisión anual para detectar y prevenir posibles anomalías que luego puedan causar un problema en el desarrollo osteoarticular, siendo un buen momento la hora de comprar el calzado escolar; para el que tienen recomendaciones básicas importantes, han indicado desde el grupo en un comunicado.

Como aspecto fundamental, los expertos advierten que el calzado en el niño ha de ser "lo suficientemente espacioso para que no comprima en ninguna parte del pie, a la par que flexible y que sujete bien tanto en contrafuerte como en el enfranque".

El zapato debe ser de la talla correcta; ni justos ni más grandes con la idea habitual de que sirva para el año siguiente, ya que puede producir daños y lesiones. Para saber la talla, se debe observar que sobre un dedo entre las puntas de los pies y el extremo superior del zapato. Básicamente, debe haber un centímetro entre ambos puntos.

También consideran importante "desterrar la frecuente costumbre de heredar zapatos de hermanos u otros, ya que cada pie es diferente y es el calzado o la plantilla la que se debe adaptar al pie y no el pie al zapato". De ahí, han indicado, "la relevancia del uso, en caso necesario, de plantillas personalizadas".

Una recomendación habitual a la hora de comprar calzado, tanto en el caso de adultos como en niños, es que se haga "a última hora de la tarde, que es cuando el pie está más dilatado".

También es importante, de vuelta del verano en el paso del calzado abierto al cerrado, "el uso de calcetines por protección térmica y de la piel" y evitar así las habituales rozaduras, más si cabe en la delicada piel del niño, ha señalado, apuntando que "atención especial también requieren los diabéticos para que no se les produzca ningún tipo de roce o herida".

En el caso de ancianos, y adulto en general, "lo más importante es que el talón tenga siempre una altura mínima de 2-3 centímetro con respecto a la parte anterior; ya que en este punto es cuando más congruente se encuentra la articulación del tobillo".

Como recomendación especial, también en el caso de la práctica deportiva, se aconseja "calzado adaptado a cada deporte y, si ha de tener alguna corrección, que sea a través de unas plantillas adaptadas por un podólogo".

Hay que limitar los distintos tipos de calzado a su uso funcional o temporal, como las zapatillas deportivas, que se deben usar con cierta moderación; las botas, para protegerse de la humedad o del frío; así como emplear las chanclas exclusivamente para ir la playa o la piscina, ya que es muy poco recomendable su uso general, al ir el pie suelto, desprotegido y en plano.

En cuanto al uso de plantillas, el doctor Juan Carlos Carrera recuerda que "en el caso que se deba prescribir unas plantillas, hoy en día se realizan a medida y casi siempre pueden usar calzado normal".

El doctor Juan Carlos Carrera insiste en que ir al podólogo no significa llevar plantillas, aunque sí defiende que "si un buen especialista tras un buen estudio nos las recomienda, debemos tener en cuenta que las posibilidades y garantías de las plantillas han evolucionado mucho".

"Actualmente, en el Hospital Quirónsalud Málaga, hacemos plantillas inteligentes, personalizadas, de buena calidad y resistentes, por lo que aportarán comodidad y seguridad al pie del pequeño. Ayudará a corregir o mejorar el problema podológico de tu hijo", ha apuntado.

Al respecto, ha incidido en que "nuestras plantillas, además de personalizadas se elaboran con material termoconformado; es decir, que se adaptan por el efecto calor de la piel al pie, no molestan y encima sujetan". "El concepto de que la plantilla se adapta al pie y no el pie la plantilla es fundamental", ha apuntado.

Y otro concepto que el podólogo quiere dejar claro es que "no nos empeñemos en hablar simplemente de pisada, sino que nos basamos en la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción y el estudio de las fuerzas que van del suelo hacia arriba. Se llama cadena cinética cerrada cuando están apoyando".

Al respecto, en contra de lo que se suele decir, "las plantillas no tienen por qué ser para toda la vida, sino algo solo para la etapa en la que el pie, la musculatura y el puente se van desarrollando y formando según vaya creciendo el niño".

"No olvidemos que un niño no suele quejarse por un dolor de pies, sino que se acostumbran y tienden a compensar, a autocorregir la postura y andar de modo que no les moleste; es lo que se llama postura antiálgica, que son posturas correctoras que hace el niño ante una molestia provocando un crecimiento inadecuado. Es como si a un árbol en crecimiento se le coloca una guía doblada; se adaptará y crecerá siguiendo la guía y, por tanto, crecerá doblado", ha dicho.

El responsable de Podología de Quirónsalud Málaga cuenta con "la plataforma de presiones más avanzada para el estudio estático y dinámico de estabilometría, equilibrio y posturología". Además, tiene una completa selección de plantillas por número, individuales, sensorizadas, conectadas por wifi al ordenador; plantillas inteligentes".

"El paciente corre en la cinta con esa plantilla y se van registrando todos sus movimientos, postura, andando y corriendo. Incluso se las pueden llevar a hacer sus prácticas deportivas habituales y que se registren todos sus movimientos, todas las presiones; eso se vuelca en el ordenador y nos da profunda cantidad de información de biofísica y estadísticas, con estudios con cámara, imagen, fotografía, etcétera", ha finalizado.