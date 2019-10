Espinosa de los Monteros dice que la única opción para que no gobierne Sánchez "se llama Vox"

Actualizado 15/10/2019 23:32:22 CET

Espinosa de los Monteros (Vox) - EUROPA PRESS

MÁLAGA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este martes que "el consenso progre lo abarca todo" y ha considerado que de cara a las próximas elecciones generales del 10 de noviembre hay "cinco opciones para lo mismo, para que gobierne Pedro Sánchez, pero hay una que no y se llama Vox".

Así, ha explicado que si se vota al partido de Iñigo Errejón, a Podemos y al PSOE "apoyáis a Sánchez, y hasta ahí medio normal", pero ha añadido que "ese de color naranja que no voy ni a nombrar", en referencia a Albert Rivera, hablaba primero de "la banda de Sánchez" y luego: "quiero formar parte de la banda de Sánchez"; mientras que "los de azul", en referencia al PP, "han dicho que van a desbloquear el gobierno con Sánchez".

"Aunque hay muchas opciones en el menú, en verdad solo hay dos, o Sánchez o Vox, o lo de siempre o algo nuevo, o el consenso progre o Vox, o la división autonómica o la unidad nacional, o los privilegios autonómicos o la igualdad, o el estado de bienestar de los políticos o el estado de bienestar de los españoles, no hay más", ha aseverado Espinosa en un encuentro con militantes y simpatizantes en Málaga.

Así, ha considerado que la elección está entre "autonomías o pensiones". "O inmigración ilegal sin control o los españoles primero, o 'paguitas' para los MENAS o salarios y pensiones dignos, o competencia desleal con productos extranjeros o defensa de los nacionales para que puedan competir en igualdad de condiciones", ha continuado.

En su opinión, O se apoya a "partidos corrompidos no solo monetariamente sino también intelectualmente o a partidos que os dicen la verdad y no os engañan, que solo hay uno". "O la fiesta del cordero o nuestras tradiciones. ¿Qué preferimos?", ha preguntado, añadiendo que cuando escucha voto útil se pregunta "para qué y para quién".

"¿Para consolidar la ideología de género que quieren enseñar a nuestros niños, para las fronteras abiertas sin control, para que el alcalde de Málaga diga que los inmigrantes ilegales de Open Arms son bienvenidos sin preguntar a los malagueños, para que los violadores, asesinos y pederastas que condenan a cientos de años salgan a la calle en solo 17, como el violador múltiple de Málaga con 24 víctimas", se ha preguntado.

También se ha cuestionado si se quiere el voto útil "para que intenten cambiar la memoria colectiva de todos españoles y nos digan que solo hubo unos buenos y los demás eran malos cuando España ya está en la vía de la reconciliación".

Y también se ha preguntado si ese voto útil es "para que cuando el Tribunal Supremo falle, nunca mejor dicho, todos nos digan que hay que acatar". "Claro que hay que acatar, pero hay que recurrir y cambiar la ley, y eso solo lo va a hacer Vox", ha manifestado el responsable de la formación.

Ha destacado que todas las fuerzas políticas han dejado a Vox "todo el campo político del sentido común y de las convicciones abierto, desde la izquierda hasta a la derecha". "A veces me quedo pensando que esto tiene que ser una trampa, es que no pueden ser tan tontos", ha ironizado, apuntando que antes "había contrastes de ideas, pero ahora están de acuerdo en todo, hay un consenso, el tricentrito, un consenso progre que no podemos más".

Ha indicado que hablan de emergencia climática "y utilizan a niñas que tienen algún síndrome y eso me parece una utilización burda y dramática", cuando, ha dicho, "nosotros decimos que lo que hay en España es una emergencia social y nacional".

Se ha referido como ejemplo a la declaración institucional por el Día de la Niña, que el partido no apoyó porque "no hablaban del matrimonio infantil, ni de la ablación, ni del aborto selectivo", sino de la emergencia climática. "Crees que a una niña de once años a la que están casando con un señor de 80 le importa la emergencia climática", ha señalado.

SORPRESA EN LAS ELECCIONES

Ha dicho tener una "enorme confianza y optimismo" en dar "una gran sorpresa" en las próximas elecciones y ha asegurado que Vox "será el instrumento, pero lo que nos importa es España, que siempre ha sido solidaria, se ha preocupado de los que nos necesitan, ha estado orgullosa de su pasado, ha sido generosa con los que la quieren bien e implacable con los que la quieren mal, ha sido superior a sus peores gobernantes". "Ahora Vox y España siempre", ha apostillado.

Ha asegurado que España "afronta algunos riesgos y peligros" que "vienen de dos sitios, de una izquierda cada vez más radical, siendo el mayor drama de este país en qué se ha convertido ese partido llamado socialista, obrero y mal llamado español, que se ha entregado a los brazos de nuestro segundo gran problema, que son los separatistas que quieren romper nuestra unidad, nuestra nación y nuestra democracia".

No obstante, ha señalado que "no lo vamos a permitir" y que esas amenazas "tienen solución", instando a tirar "con energía de ese carro, en el que tienen que estar nuestros mayores, nuestros discapacitados, los más débiles, las madres que lo pasan canutas para sacar adelante a las familias, los jóvenes...", aunque ha apuntado que "para que eche a rodar hay que bajar a algunos jetas, que pesan mucho, hay mucho vago y maleante y mucho politicucho de tres al cuarto".

Así, ha instado a los militantes y simpatizantes de Vox a que no esperen que esas amenazas las solucionen los políticos, "ni los de Vox, que trabajaremos en ello aunque nos enfrentamos a un tsunami de progres"; sino que hay que "solucionarla entre todos, con sentido común y con convicciones", ha apuntado.

"Vosotros con nosotros seréis los que vais a defender nuestra patria de las amenazas contra la unidad, los que defenderéis la libertad frente al rodillo autoritario, la igualdad de oportunidades bajo la ley, la igualdad de los españoles, entre hombres y mujeres, vosotros con nosotros sois parte de la solución a los problemas que hoy tiene España", ha manifestado Espinosa.

Asimismo, les ha pedido que colaboren como apoderados, voluntarios, que cuenten el proyecto de Vox "en vuestro entorno, puestos de trabajo, en los chat de Whatsapp, en la universidad, en los colegios, haced proselitismo del bueno, contad la verdad".

Espinosa de los Monteros ha pedido un recuerdo para las víctimas del terrorismo y un aplauso para el hermano del edil de Málaga José María Martín Carpena, asesinado por ETA, que estaba presente en el acto. Además, ha destacado el trabajo realizado por la candidata por Málaga al Congreso Patricia Rueda y ha asegurado que el líder del partido, Santiago Abascal, vendrá la semana que viene a Málaga.

Por su parte, Rueda ha destacado las más de 1.000 iniciativas llevadas desde el Grupo Parlamentario de Vox y las 85 preguntas de control al gobierno sobre asuntos relacionados con la provincia de Málaga, señalando que el partido "manifiesta coherencia entre lo que dice y lo que hace, porque Vox dice y Vox cumple".

En el acto, también ha intervenido el candidato por Málaga al Senado, Pablo Sáenz de Tejada, y el número dos al Congreso, Rubén Manso, quien ha criticado que se habla de España "como si fuera un país del tercer mundo, cuando no es así", defendiendo el "mimo" con el que Vox "cuidará vuestro dinero, el de los servicios sociales, el del auxilio social de quien lo necesite".