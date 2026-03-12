Estepona intensifica las labores de limpieza de cara a Semana Santa con más personal y maquinaria

Operarios en Estepona - AYTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que este mes de marzo ha comenzado el refuerzo anual del servicio de limpieza viaria y recogida de enseres y voluminosos con la incorporación de 15 operarios que prestarán servicio hasta el mes de noviembre.

El teniente alcalde del área de Control Externo y Gestión de Recursos, Blas Ruzafa, ha explicado que este refuerzo coincide con la llegada de la Semana Santa y el inicio de la temporada turística. Una época en la que aumenta notablemente la presencia de visitantes, turistas y personas que cuentan con segunda residencia en el municipio, ha señalado.

Este incremento de población durante los próximos meses hace necesario ampliar los recursos destinados a la limpieza y mantenimiento de la ciudad, con el objetivo de garantizar el buen estado de calles y espacios públicos ante el aumento de actividad y tránsito de personas.

Entre las principales medidas que se pondrán en marcha se encuentra la creación de un nuevo turno de barredoras por la tarde y el aumento de hidrolimpiadoras, lo que permitirá intensificar las labores de limpieza y mejorar el mantenimiento de calles y espacios públicos.

Asimismo, este refuerzo facilitará ampliar la cobertura en las barriadas de la ciudad y responder con mayor eficacia a las necesidades de limpieza en diferentes zonas del municipio. Además, a partir del próximo mes de abril se incorporará un equipo adicional que trabajará específicamente en las zonas del extrarradio, con el objetivo de reforzar el mantenimiento y la limpieza en estos espacios.

En este sentido, Ruzafa ha señalado que se va a incorporar un camión grúa para la retirada de enseres y un camión brigada para la limpieza en el entorno de los contenedores, además, también se va a reforzar el mantenimiento de los contenedores en todo el extrarradio.

Este refuerzo en materia de limpieza ha comenzado en la zona del paseo marítimo y del bulevar, donde se están llevando a cabo trabajos específicos de limpieza mediante hidrolimpiadoras, cepillos mecánicos y maquinaria de decapado para eliminar la suciedad más incrustada en pavimentos y aceras. Estas labores se irán extendiendo progresivamente al resto de la ciudad durante las próximas semanas.

Además, como en años anteriores, se utilizarán detergentes con aroma de azahar en las labores de limpieza de calles. El responsable municipal ha informado que para llevar a cabo esta actuación se han ampliado los turnos de trabajo y el uso de vehículos equipados con sistemas de agua a alta presión, además de un camión cisterna para las labores de baldeo.

Los servicios funcionarán de lunes a viernes, mientras que los fines de fines de semana y festivos se mantendrá un turno específico de hidrolimpieza para garantizar la limpieza en las zonas con mayor tránsito de peatones.