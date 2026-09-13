Estepona (Málaga) acoge una Jornada Consular de Paraguay para acercar y facilitar la realización de diversos trámites

Cartel de la Jornada Consular de Paraguay en Estepona (Málaga). - AYUNTAMIENTO ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que el próximo sábado, 19 de septiembre, se celebrará una Jornada Consular de Paraguay, organizada por el Consulado General de la República del Paraguay en Málaga, para acercar y facilitar la realización de distintos trámites consulares a los ciudadanos paraguayos residentes en Estepona y otros municipios de la Costa del Sol.

El Consistorio ha detallado en un comunicado que la jornada tendrá lugar en el Ayuntamiento de Estepona, situado en la avenida Juan Carlos I, número 40, en horario de 09,00 a 15,00 horas.

Durante esta jornada se ofrecerán, entre otros, servicios relacionados con la renovación y retirada de pasaportes, recepción y entrega de documentación, así como orientación para la inscripción en el Registro Civil Permanente de paraguayos residentes en el extranjero.

Para facilitar la organización y agilizar la atención durante la jornada, se recomienda realizar la inscripción previa en el formulario de inscripción pertinente.

La iniciativa permite acercar los servicios consulares a la ciudadanía paraguaya sin necesidad de desplazarse hasta la sede del Consulado General en Málaga, facilitando así el acceso a trámites y servicios de especial interés para los residentes paraguayos en la localidad y su entorno.

La jornada contará con diferentes formas de pago de los aranceles consulares, incluyendo tarjeta de crédito o débito, depósito bancario y transferencia inmediata, según la información facilitada por el Consulado.

Desde el Ayuntamiento de Estepona han destacado la importancia de este tipo de iniciativas de colaboración institucional, que contribuyen a acercar los servicios públicos y administrativos a los vecinos y favorecer la atención a las distintas comunidades residentes en el municipio.