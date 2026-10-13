Estepona (Málaga) comienza su campaña de desbroce en más de medio centenar de cauces y ríos para prevenir inundaciones

Labores de desbroce en el término municipal de Estepona, Málaga. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha comenzado la nueva campaña de desbroce en más de medio centenar de cauces, pasos de arroyos y ríos que discurren por ámbitos urbanos en la ciudad, con el objetivo de prevenir posibles inundaciones e incendios.

Las labores se desarrollarán hasta la primavera de 2027, mientras que el Consistorio ha informado a través de una nota que los trabajos se centrarán en zonas urbanas de competencia municipal, donde se eliminarán restos vegetales, cañas y basuras que se hayan podido acumular durante la temporada estival.

El objetivo de las intervenciones es eliminar los obstáculos que existan en los cauces de ríos y arroyos y que pudieran impedir su normal desagüe. Al mismo tiempo se evita las formaciones de tapones que podrían originar inundaciones en caso de fuertes precipitaciones.

Asimismo, según han indicado, los trabajos de desbroce en los cauces de arroyos también se realizan con la intención de evitar posibles incendios forestales.

Las labores se prolongarán hasta el primer trimestre del próximo año, y se localizan en puntos como arroyo Judío y pasos superiores del camino la Alberdina, junto a la BP y aguas abajo A-7 (zona playa del Padrón); Arroyo el Taraje (aguas arriba y aguas abajo de la avenida de las palmeras); Hornacino de Levante (carreteras arriba y carreteras abajo de la avenida Litoral); así como en Hornacino de Poniente (aguas abajo y arriba de la avenida del Carmen).

También se intervendrán en los parajes de arroyo Pantoja y su afluente; arroyo Dos Hermanas (aguas arriba y aguas abajo A-7); arroyo Las Abejeras; arroyo La Galera (aguas abajo de la A-7); arroyo Marimacho (aguas arriba cruce con camino Los Molinos); arroyo Victoria (aguas arriba cruce con camino Los Molinos); Río Padrón (zona fuente cursito, Huertas del Padrón y zona charca la Extranjera).

Asimismo, el Ayuntamiento intervendrá en Río Guadalobón (aguas arriba de la A-7 en los 4 pasos de hormigón, cruce con carretera de Casares y cruce con camino Los Polvitos); arroyo la Miel en su cruce con la carretera de Casares, y paso de Cantarrana (ambos lados del paso superior).

Igualmente se actuará en Arroyo Vaquero, Arroyo Enmedio, Arroyo El Saladillo, Arroyo Dos Hermanas, Cañada Ortega (zona Sur de la A-7), Río La Cala, Río Monterroso, varios tramos del Rio Velerín Alto, Arroyo los Polvitos, Arroyo Las Cañas y Arroyo Antón.

Por su parte, el Gobierno municipal ha pedido a los vecinos de Estepona de las zonas afectadas que atiendan las señalizaciones mientras se desarrollan los trabajos, al mismo tiempo que ha informado de que intervendrá en aquellas otras zonas donde puedan ir surgiendo necesidades de limpieza conforme se desarrolla la campaña.