Estepona (Málaga) trabaja en una licitación del servicio de transporte público para modernizar la flota de autobuses

Archivo - El Ayuntamiento de Estepona contrata la adquisición de nuevas marquesinas para las paradas de autobús - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA - Archivo

ESTEPONA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) informa de que está trabajando actualmente en la elaboración del pliego de prescripciones técnicas para la futura licitación del servicio público de transporte urbano de la ciudad. La nueva contratación responde a la próxima finalización del contrato actualmente vigente y tiene como objetivo "adaptar el servicio a las necesidades actuales y futuras de movilidad de Estepona, con una apuesta por la modernización de la red, la renovación de la flota y la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas".

El borrador del pliego contempla una duración prevista de diez años, justificada por la inversión necesaria para la renovación de la flota y la incorporación de nuevos equipamientos destinados a mejorar la prestación del servicio, según ha concretado el Consistorio en una nota.

El pliego plantea una red compuesta inicialmente por tres líneas --Línea 1 Zona Centro, Línea 2 Zona Oeste y Línea 3 Zona Este--, con servicio los 365 días del año y una gestión integral de la red. Las tres líneas están diseñadas para conectar el núcleo urbano con diferentes zonas residenciales y equipamientos del término municipal, incluyendo, entre otros puntos, el Hospital de Estepona y distintas urbanizaciones de las zonas Este y Oeste.

Así, la Línea 1 'Zona Centro', será una línea circular cuyo ámbito se circunscribe fundamentalmente en torno al casco urbano, discurriendo desde la glorieta de acceso a la Urbanización Alcazaba Beach (zona oriental) hasta la Urbanización Beverly Hills (zona occidental). La Línea 2 'Zona Oeste', también será circular y discurrirá desde la parada situada en la avenida Juan Carlos I hasta la urbanización Bermuda Beach, pasando por el Hospital de Estepona. La Línea 3 'Zona Este', será circular y su itinerario irá desde la parada situada en la avenida Juan Carlos I hasta la urbanización Mar y Monte, situada en la carretera de acceso a Benahavís.

Uno de los principales elementos de la futura contratación será la renovación de la flota. El documento técnico establece una dotación mínima de cuatro vehículos para la prestación del servicio, incluyendo un vehículo de reserva, y contempla que los nuevos autobuses sean de adquisición nueva.

Los vehículos previstos serán híbridos no enchufables, con una longitud mínima de diez metros y adaptados para garantizar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. También deberán disponer de espacios específicos para sillas adaptadas, climatización y sistemas de información mediante paneles luminosos.

Asimismo, la futura prestación incorpora una "importante actualización tecnológica". Los autobuses deberán contar con un Sistema de Ayuda a la Explotación e Información (SAE) que permita gestionar la operación de la red en tiempo real, incluyendo la localización de los vehículos, el seguimiento de los servicios, el control de la puntualidad y la gestión de incidencias.

Este sistema permitirá también ofrecer información actualizada a los usuarios tanto a bordo de los autobuses como en las paradas, con información sobre líneas y tiempos de espera y posibilidad de integración con aplicaciones y otros sistemas externos.

Además, el documento técnico prevé la implantación de sistemas electrónicos de validación y venta de títulos de transporte, incluyendo el pago mediante tarjeta bancaria y la preparación para la utilización de tarjetas y sistemas del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.

La futura licitación incorporará criterios destinados a mejorar la calidad y sostenibilidad del transporte público. Entre ellos figurarán medidas de eficiencia energética y reducción de emisiones, mejoras de accesibilidad, seguridad de los vehículos, intermodalidad y nuevos sistemas tecnológicos embarcados.

Con esta nueva licitación, el Ayuntamiento trabaja en la definición de un modelo de transporte urbano que "permita responder a la evolución de las necesidades de movilidad de la ciudad y avanzar hacia un servicio más moderno, accesible, eficiente y conectado".

En suma, la finalidad es que el futuro servicio permita seguir mejorando las conexiones dentro del término municipal, facilitar los desplazamientos cotidianos de la ciudadanía y "avanzar en la modernización del transporte público urbano de Estepona".