Estudio de Big Data ve freno de mercado británico y alemán por la recuperación de competidores y la quiebra aerolíneas

Publicado 29/10/2018 14:20:34 CET

MÁLAGA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha añadido que Andalucía ha ofrecido un balance positivo durante el verano, "mejor que la media española, que cae", pero también se ha dejado ver "cierta ralentización" en los destinos de litoral, que está provocada, principalmente, por el freno de los mercados británicos y alemán, siendo las causas principales, según un estudio de Big Data turístico, la rápida recuperación de los competidores mediterráneos, "que han acelerado el ritmo y no están dispuestos a frenar".

También entre las causas están las plazas perdidas tras las quiebra de varias aerolíneas y la difícil coyuntura en origen de estos emisores, en particular, del británico.

De igual modo, en menor medida también afecta el auge de los destinos de moda, los cambios observados en la motivación turística o los precios del destino. Por otro lado, "de forma residual y coyuntural" también influye el efecto del "súper verano", es decir, las elevadas temperaturas europeas o el del pasado Mundial de Rusia.

Fernández, que ha intervenido en un foro-coloquio de diario SUR en Málaga, ha explicado que estos son los resultados del primer estudio de Big Data, que ha permitido cruzar datos, siendo el arranque del mismo el leve descenso registrado en los aeropuertos de Málaga (43.000 pasajeros menos sobre un global de julio y agosto de 3,1 millones) y Almería (-2.300 de un total de 200.000) a mediados del verano.

El consejero, en primer lugar, ha tenido también palabras para los municipios malagueños afectados por las lluvias y las inundaciones del pasado 20 y 21 de octubre y ha dicho que "deben tener el compromiso de todas las administraciones para recuperar territorios y que el impacto económico de las mismas sean el menor posible".

En cuanto al freno de los mercado británico y alemán, Fernández ha detallado que en el primer caso ha sido "más moderado con un arranque más temprano" y, en el segundo, "más pronunciado y concentrada en los meses del verano".

Otras causas analizadas en el estudio han sido la plaga de medusas, pero ha señalado, no obstante, que se tendrá que ver en la temporada que viene y cómo influirá en la futura fidelización; los costes aeroportuarios, aunque "tampoco lo tenemos en consideración"; y las huelgas en el sector, que no habrían afectado porque los pasajeros fueron recolocados.

El estudio ha analizado también los precios del destino, dejando claro que Andalucía "no es un territorio que base su éxito en precios y no puede ni debe volver a serlo". En este punto, ha abogado por la "conciencia y calidad" para establecer una política de precios pero "si la calidad lo merece y no se arriesga el grado de ocupación tenemos que ser valientes y dar el paso". "Igual nos tenemos que empezar a acostumbrar a ver descensos en turistas y a cambio sube la cuenta de resultados", ha dicho. Otra de las causas detectadas han sido los cambios observados en motivación turística, valorando la complementariedad del destino.

PREVISIÓN Y REUNIONES

También ha agregado que de estos resultados se desprende que trazando previsiones para los próximos meses "sabemos que vamos a cerrar bien el año", ya que las causas principales estructurales "las vamos a encontrar de nuevo en el próximo año y serán un problema si no lo planificamos bien" y se buscan las soluciones.

Por ello, con las claves obtenidas la Consejería está convocando a los patronatos, a los empresarios y a "todo aquel que tenga que decir o saber algo". "Tenemos que hacerlo ofreciendo una propuesta de acción y actuación que sea coordinada y consensuada de cara al Plan de Acción de 2019" y que son, entre otros, mantener el plan especial de refuerzo para Reino Unido y Alemania puesto en marcha en agosto con actuaciones promocionales y una inversión de 2,3 millones.

Entre las actuaciones está el incidir en la calidad frente a la cantidad, diferenciando la oferta andaluza de la competidora, entre otros, además de acciones que transmitan una imagen del litoral andaluz "moderna e innovadora, que permitan conocer la diversidad del tipo de segmento turístico que la integra, buscando un cliente de mayor gasto y estancia media".

Ha dicho, además, que se quiere poner en marcha una línea específica de creación de clubes de productos experienciales para recuperar rutas y analizar nuevas acciones que abran lazos con otros orígenes que diversifiquen la actual cartera de mercado.

Asimismo, se buscarán acciones con nuevos mercados que "sabemos que responden bien a la oferta andaluza", además de que, según Fernández, "seguiremos ampliando el esfuerzo promocional en el mercado nacional", que, ha dicho, "será el mayor objeto del deseo para el resto de destinos españoles durante el próximo año".

En este sentido, ha valorado que Andalucía ha sido la primera en apostar por la recuperación del mercado nacional "y ahora, viendo la coyuntura, todos van ir a por él".

"LA MAQUINARIA DEL TURISMO NO SE PUEDE PARAR"

Por otro lado, el consejero andaluz ha dicho que la maquinaria del turismo "no se puede parar" y ha dejado claro que el compromiso con el sector "sigue intacto" mostrando la confianza en él.

Ha abogado también por el "consenso y el diálogo" como una de las principales herramientas, pero "sobre todo, sabemos que podremos remar todos en el mismo sentido porque así todos llegaremos al éxito".

En su intervención, Fernández ha dicho que "no podemos huir de los debates, no ser tremendistas", pero ser conscientes de los retos y los riesgos a los que nos enfrentamos: "Seguimos manteniendo el compromiso y la voluntad de seguir avanzando", ha incidido.

"Nuestra prioridad como gobierno es, en todo momento, consolidar las cifras obtenidas, y, especialmente, que llegaran al empleo, que se transformara en mejora de la calidad de la estabilidad laboral", ha recordado, enumerando las acciones llevadas a cabo, entre ellas la apuesta por la complementariedad, de la que ha puesto como ejemplo Málaga.

En este sentido, ha dicho, que no comparte un error de interpretación por la apuesta por la complementariedad, ya que "es erróneo si se quiere dar a entender que se basa en quitar de un sitio para poner en otro", ya que "no es así, nunca va a ser así".

"La clave es suma para que el destino sea lo que queramos todos que sean y no lo que decidan unos cuantos operadores o unas cuantas plataformas de comercialización", ha agregado, añadiendo que se trabaja para recupera el mercado nacional, dando cuenta de las cifras del turismos nacional este verano "que ha salvado la temporada".

Ha afirmado, además, que se seguirá buscando "la calidad y estabilidad" en el empleo "como base de la calidad en el turismo" y en cuanto a formación ha dicho que hay que seguir invirtiendo en profesionales pero también tiene que existir compromiso de los empresarios para que haya buena remuneración: "Tan importante es formarlos como mantener esa profesionalidad con condiciones dignas", ha dicho.

También, por otro lado, ha vuelto a abogar por la "unidad" en todo el ámbito Estatal en relación con la regulación las viviendas de uso turístico, insistiendo en "la armonización".

"MEJOR VERANO"

En este punto se ha referido a los buenos resultados "en unos años que no han sido fáciles" y ha dicho que este "ha sido el mejor verano que hayamos tenido constancia", con más viajeros, más estancias, más empleo y mayor rentabilidad por habitación disponible, que ha servido también para mantener la media española.

Según los datos, ha agregado, Andalucía ha obtenido las cifras anuales más elevadas, pero también "es innegable, que los condicionantes negativos que se anuncian como posibles desde 2016 han estado ejerciendo su influencia y lo que está por venir no está exento de complicaciones".