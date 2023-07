Expertos apuntan a "creer, crecer, crear y atraer" como claves para el desarrollo de la microelectrónica

MÁLAGA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Málaga TechPark, a través de su director general, Felipe Romera, ha vuelto a dirigir uno de los Cursos de Verano de la Fundación General de la Universidad de Málaga (Fguma), en el que se han erigido como claves para el desarrollo de la microelectrónica en España aspectos como "creer, crecer, crear y atraer talento y empresas" y que ha puesto sobre la mesa la necesidad de formación para cubrir la demanda que se necesitará en los próximos años.

'Microelectrónica, hacia una nueva economía estratégica' es el nombre del curso organizado este año por el parque en la 21 edición de los Curso de Verano de la Universidad de Málaga, que ha tenido lugar los días 13 y 14 de julio en el edificio The Green Ray by PTA-UMA, han informado desde Málaga TechPark en un comunicado, apuntando que este sector "va a precisar entre 600 y 700 trabajadores especializados al año".

El programa del curso se ha desarrollado en dos jornadas, 13 y 14 de julio. La inauguración del mismo ha corrido a cargo de Javier López, vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación Digital de la Universidad de Málaga; y Felipe Romera, director general de Málaga TechPark.

El director del parque ha asegurado que Málaga está experimentando "un renacimiento tecnológico en el campo del diseño y fabricación de microchips". Así, ha hecho hincapié en que la participación del sector público y privado se concreta en diferentes programas en los que la tecnópolis, la UMA y la Fundación Innova IRV están presentes.

A esto, Romera ha añadido que este marco se ha visto fuertemente respaldado por la financiación de la Comisión Europea para el proyecto de un centro de diseño de microchips en Málaga, que supondrá una inversión de 120 millones de euros.

Por su parte, López ha señalado que Europa se está enfrentando a un problema de soberanía estratégica y de negocio, ya que actualmente consume el 24% de los semiconductores fabricados a nivel mundial, pero solo genera el 9 y el 11% del valor agregado total.

Con este curso se pretende repasar y confirmar como la microelectrónica, en general, y los semiconductores, en particular, "son industrias clave para el crecimiento sostenible de las economías, a la vez que dar a conocer la estrategia que se está desarrollando para situar a Andalucía como referente en el sector".

A continuación ha tenido lugar la mesa redonda 'La visión de un gigante: próximos desafíos', de la mano de Pere Monclus, VP & CTO Network and Security BU at Intel; Francesc Guim, principal Engineer, Network and Edge BU at Intel; y Mario Nemirovsky, CTO de la Fundación Innova IRV, que fue el moderador de la misma.

Monclus ha tratado la evolución de la próxima Transformación Digital y de las áreas de interés, donde la microelectrónica juega un papel fundamental. Por su parte, Guim ha puesto sobre la mesa los tipos de engagement en los que trabajan y cómo los trabajan.

PERTE CHIP

'Diálogo: Estrategia Nacional: PERTE Chip' ha sido el título de la siguiente ponencia, que ha protagonizado Pedro Martín Jurado, director de Operaciones del Comisionado Especial para el Proyecto de Microelectrónica y Semiconductores.

Martín ha puesto de manifiesto las actuaciones en marcha en la oficina del Perte Chip, a la que acaba de llegar. Entre ellas, se está creando un ecosistema de fabricación en microelectrónica, el IPCEI Microelectrónica, las misiones Perte Chip (con una inversión de 60 millones de euros), las Cátedras Perte Chip (con 80 millones de euros), el seguimiento de las Chips Act. de la UE o los contactos con agentes extranjeros interesados en implantarse en España y con agentes nacionales para desarrollar sus proyectos.

Así, también trabajan en una posible consulta pública en otoño y en la gobernanza de gestión del Perte Chip. Ha asegurado que las comunidades autónomas van a tener un papel fundamental en la microelectrónica.

Posteriormente, Marcos Martínez, director of Standard Engineering at MaxLinear; Eduardo Valencia, director de Industria Electrónica, Nuevo Emprendimiento de Ametic; y José Manuel Leceta, director general de Innova IRV, han hablado sobre la 'Situación actual del Ecosistema Español de Microelectrónica: Retos de futuro'.

Martínez ha hablado sobre el potencial de España y Europa en la parte de la cadena de valor que genera mayor valor añadido y precisa menor inversión (CAPEX), que son las empresas 'fabless' que se encargan del diseño de los productos que consumimos en nuestra vida diaria. "Se necesita gente que sepa programar y esto hay que decírselo a las universidades" puntualizó.

Valencia, por su parte, ha resaltado que el Perte Chip hará que se pongan en marcha muchos proyectos, lo que generará spin offs y startups y hay que ayudarlas a que se conviertan en Pymes. Por otro lado, ha destacado que hay que atraer elementos de la cadena de valor que no tenemos y ha subrayado las tres C.

"Es importante creer, crecer, crear y, añado, atraer". "Se necesita un plan formativo y que los egresados que salen de este plan puedan abastecer las necesidades de la industria. Se necesitan entre 600 y 700 personas al año", ha dicho.

Asimismo, el director general de Innova IRV puntualizó que la Fundación está muy alineada con la estrategia del Perte chip.

'Silicon Saxony: la referencia europea' ha sido la siguiente temática de debate, que ha contado con Christian Mayr, de la Universidad Tecnológica de Dresde (online); y Stefan Uhlig, Senior Manager Deputy Director of Silicon Saxony Office. Esta mesa redonda ha estado moderada por Lourdes Cruz, directora Comercial y de Atracción de Inversiones de Málaga TechPark.

Mayr ha resaltado el trabajo que se está haciendo desde esta universidad en materia de microelectrónica. Así, Uhlig ha contado todo lo relativo al ecosistema de la Silicon Saxony Office y su trabajo en este área.

La segunda jornada del Curso de Verano ha arrancado con la Conferencia del Observatorio Digital Eye sobre 'Estrategia Laboratorio de Co-Innovación UMA-Microelectrónica', en la que han participado Javier López, vicerrector de Empresa, Territorio y Transformación Digital de la UMA; y Mario Nemirovsky, CTO de la Fundación Innova IRV.

López ha explicado la creación del Laboratorio de Co-Innovación en Microelectrónica, en el que destaca el Catálogo de Creación de Capacidades de Innovación e Investigación de la UMA e Innova IRV. También ha hablado del Máster de Microelectrónica de la Universidad de Málaga, que está en fase de desarrollo.

Nemirovsky ha destacado que Málaga tiene un gran potencial para desarrollar una estrategia de microelectrónica y una parte esencial de ello reside en el talento y la universidad.

'Dkulpiot: diseño y Generación IP' es el título de la mesa redonda que han protagonizado a continuación Óscar Chabrera, CFO y COO de Innova IRV; y Pedro Teixido, CTO de Ontech.

Innova IRV Microelectronics SL desarrollará el proyecto DKULPIOT (Design Kit Ultra Low Power Internet Of Things), que pretende generar un diseño microelectrónico y un encapsulado avanzado para facilitar una plataforma (Kit de Diseño y Plataforma Hw) para empresas en el sector de IoT.

Teixido ha señalado que algunos objetivos son consolidar a Andalucía "como región experta en el desarrollo de ASIC's, la generación de patentes o atraer y retener talento, tanto sénior como recién titulados".

Por su parte, Chabrera ha destacado la creación de Innova Microelectronics, "una empresa que nace debido a la falta de liderazgo para el desarrollo de soluciones IP".

Por último, Mario Nemirovsky, CTO de Innova IRV; Íñigo Molina, fundador y actual líder del Laboratorio de Fotónica y Radiofrecuencia de la UMA; y Diogo Costa, Customer Enablement Manager at iPronics (online), han protagonizado la mesa 'Actividades de Fabricación: Photonics'. Todos pusieron de manifiesto la importancia de la luz y la fotónica en el área de la Microelectrónica y las similitudes con este sector.